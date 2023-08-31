ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

NavnZF

RangeringNo.2056

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning583,048,047.8315736

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning782,681,201.7338992

Opplagsforsyning0.583%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.08953665548952082,2024-03-01

Laveste pris0.000182139809719544,2023-08-31

Offentlig blokkjedeZKSYNCERA

IntroduksjonzkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...