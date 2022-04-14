ZetaChain (ZETA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZetaChain (ZETA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZetaChain (ZETA) Informasjon ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Offisiell nettside: https://zetachain.com Teknisk dokument: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.zetachain.com/ Kjøp ZETA nå!

ZetaChain (ZETA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZetaChain (ZETA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 188.73M $ 188.73M $ 188.73M Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 387.24M $ 387.24M $ 387.24M All-time high: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 All-Time Low: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Nåværende pris: $ 0.1844 $ 0.1844 $ 0.1844 Lær mer om ZetaChain (ZETA) pris

ZetaChain (ZETA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZetaChain (ZETA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZETA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZETA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZETAs tokenomics, kan du utforske ZETA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZETA Interessert i å legge til ZetaChain (ZETA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZETA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZETA på MEXC nå!

ZetaChain (ZETA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZETA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZETA nå!

ZETA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZETA kan være på vei? Vår ZETA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZETA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!