Hva er ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Folk spør også: Andre spørsmål om ZetaChain Hvor mye er ZetaChain (ZETA) verdt i dag? Live ZETA prisen i USD er 0.1897 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZETA-til-USD-pris? $ 0.1897 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZETA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ZetaChain? Markedsverdien for ZETA er $ 194.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZETA? Den sirkulerende forsyningen av ZETA er 1.02B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZETA ? ZETA oppnådde en ATH-pris på 2.854005954477877 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZETA? ZETA så en ATL-pris på 0.15245095204132153 USD . Hva er handelsvolumet til ZETA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZETA er $ 410.78K USD . Vil ZETA gå høyere i år? ZETA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZETA prisprognosen for en mer grundig analyse.

