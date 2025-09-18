Dagens ZetaChain livepris er 0.1897 USD. Spor prisoppdateringer for ZETA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZETA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZetaChain livepris er 0.1897 USD. Spor prisoppdateringer for ZETA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZETA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZetaChain Logo

ZetaChain Pris(ZETA)

1 ZETA til USD livepris:

$0.1897
$0.1897$0.1897
-3.75%1D
USD
ZetaChain (ZETA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:51:21 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879
24 timer lav
$ 0.203
$ 0.203$ 0.203
24 timer høy

$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879

$ 0.203
$ 0.203$ 0.203

$ 2.854005954477877
$ 2.854005954477877$ 2.854005954477877

$ 0.15245095204132153
$ 0.15245095204132153$ 0.15245095204132153

-0.22%

-3.75%

-0.74%

-0.74%

ZetaChain (ZETA) sanntidsprisen er $ 0.1897. I løpet av de siste 24 timene har ZETA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1879 og et toppnivå på $ 0.203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZETA er $ 2.854005954477877, mens den rekordlave prisen er $ 0.15245095204132153.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZETA endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og -0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZetaChain (ZETA) Markedsinformasjon

No.241

$ 194.15M
$ 194.15M$ 194.15M

$ 410.78K
$ 410.78K$ 410.78K

$ 398.37M
$ 398.37M$ 398.37M

1.02B
1.02B 1.02B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

48.73%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på ZetaChain er $ 194.15M, med et 24-timers handelsvolum på $ 410.78K. Den sirkulerende forsyningen på ZETA er 1.02B, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.37M.

ZetaChain (ZETA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ZetaChain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007391-3.75%
30 dager$ +0.0007+0.37%
60 dager$ -0.0579-23.39%
90 dager$ +0.0169+9.78%
ZetaChain Prisendring i dag

I dag registrerte ZETA en endring på $ -0.007391 (-3.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ZetaChain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0007 (+0.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ZetaChain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZETA en endring på $ -0.0579 (-23.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ZetaChain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0169+9.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ZetaChain (ZETA)?

Sjekk ut ZetaChain Prishistorikk-siden nå.

Hva er ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ZetaChain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ZetaChain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZETA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ZetaChain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ZetaChain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ZetaChain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZetaChain (ZETA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZetaChain (ZETA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZetaChain.

Sjekk ZetaChainprisprognosen nå!

ZetaChain (ZETA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZetaChain (ZETA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZETA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ZetaChain (ZETA)

Leter du etter hvordan du kjøperZetaChain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ZetaChain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZetaChain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ZetaChain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ZetaChain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ZetaChain

Hvor mye er ZetaChain (ZETA) verdt i dag?
Live ZETA prisen i USD er 0.1897 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZETA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZETA til USD er $ 0.1897. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZetaChain?
Markedsverdien for ZETA er $ 194.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZETA?
Den sirkulerende forsyningen av ZETA er 1.02B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZETA ?
ZETA oppnådde en ATH-pris på 2.854005954477877 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZETA?
ZETA så en ATL-pris på 0.15245095204132153 USD.
Hva er handelsvolumet til ZETA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZETA er $ 410.78K USD.
Vil ZETA gå høyere i år?
ZETA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZETA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:51:21 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

