Horizen (ZEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Horizen (ZEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Horizen (ZEN) Informasjon Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Offisiell nettside: https://www.horizen.io/ Teknisk dokument: https://www.horizen.io/research/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Kjøp ZEN nå!

Horizen (ZEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Horizen (ZEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.05M $ 125.05M $ 125.05M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 151.45M $ 151.45M $ 151.45M All-time high: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 All-Time Low: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Nåværende pris: $ 7.212 $ 7.212 $ 7.212 Lær mer om Horizen (ZEN) pris

Horizen (ZEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Horizen (ZEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENs tokenomics, kan du utforske ZEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZEN Interessert i å legge til Horizen (ZEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZEN på MEXC nå!

Horizen (ZEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZEN nå!

ZEN prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEN kan være på vei? Vår ZEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZEN tokenets prisforutsigelse nå!

