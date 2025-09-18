Dagens Zebec Network livepris er 0.0040524 USD. Spor prisoppdateringer for ZBCN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZBCN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zebec Network livepris er 0.0040524 USD. Spor prisoppdateringer for ZBCN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZBCN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zebec Network Logo

Zebec Network Pris(ZBCN)

1 ZBCN til USD livepris:

+0.69%1D
USD
Zebec Network (ZBCN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:27 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.35%

+0.69%

-6.99%

-6.99%

Zebec Network (ZBCN) sanntidsprisen er $ 0.0040524. I løpet av de siste 24 timene har ZBCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0039901 og et toppnivå på $ 0.004368, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZBCN er $ 0.007105034498396647, mens den rekordlave prisen er $ 0.000692135609811539.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZBCN endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og -6.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zebec Network (ZBCN) Markedsinformasjon

No.150

90.91%

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på Zebec Network er $ 368.42M, med et 24-timers handelsvolum på $ 824.50K. Den sirkulerende forsyningen på ZBCN er 90.91B, med en total tilgang på 99998836501.69942. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.24M.

Zebec Network (ZBCN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Zebec Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00002777+0.69%
30 dager$ -0.0005431-11.82%
60 dager$ +0.0002275+5.94%
90 dager$ +0.0003644+9.88%
Zebec Network Prisendring i dag

I dag registrerte ZBCN en endring på $ +0.00002777 (+0.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Zebec Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0005431 (-11.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Zebec Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZBCN en endring på $ +0.0002275 (+5.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Zebec Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0003644+9.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Zebec Network (ZBCN)?

Sjekk ut Zebec Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zebec Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZBCN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Zebec Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zebec Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zebec Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zebec Network (ZBCN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zebec Network (ZBCN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zebec Network.

Sjekk Zebec Networkprisprognosen nå!

Zebec Network (ZBCN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zebec Network (ZBCN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZBCN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zebec Network (ZBCN)

Leter du etter hvordan du kjøperZebec Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zebec Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZBCN til lokale valutaer

Zebec Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zebec Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Zebec Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Zebec Network

Hvor mye er Zebec Network (ZBCN) verdt i dag?
Live ZBCN prisen i USD er 0.0040524 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZBCN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZBCN til USD er $ 0.0040524. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zebec Network?
Markedsverdien for ZBCN er $ 368.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZBCN?
Den sirkulerende forsyningen av ZBCN er 90.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZBCN ?
ZBCN oppnådde en ATH-pris på 0.007105034498396647 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZBCN?
ZBCN så en ATL-pris på 0.000692135609811539 USD.
Hva er handelsvolumet til ZBCN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZBCN er $ 824.50K USD.
Vil ZBCN gå høyere i år?
ZBCN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZBCN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Zebec Network (ZBCN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

