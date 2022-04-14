YachtingVerse (YACHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YachtingVerse (YACHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YachtingVerse (YACHT) Informasjon Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Offisiell nettside: https://yachtingverse.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Kjøp YACHT nå!

YachtingVerse (YACHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YachtingVerse (YACHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.33K $ 119.33K $ 119.33K All-time high: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 All-Time Low: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Nåværende pris: $ 0.01591 $ 0.01591 $ 0.01591 Lær mer om YachtingVerse (YACHT) pris

YachtingVerse (YACHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YachtingVerse (YACHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YACHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YACHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YACHTs tokenomics, kan du utforske YACHT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe YACHT Interessert i å legge til YachtingVerse (YACHT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe YACHT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper YACHT på MEXC nå!

YachtingVerse (YACHT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YACHT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YACHT nå!

YACHT prisforutsigelse Vil du vite hvor YACHT kan være på vei? Vår YACHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YACHT tokenets prisforutsigelse nå!

