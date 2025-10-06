XTM pris i dag

Sanntids XTM (XTM) pris i dag er $ 0.002616, med en 0.15% endring de siste 24 timene. Nåværende XTM til USD konverteringssats er $ 0.002616 per XTM.

XTM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- XTM. I løpet av de siste 24 timene XTM har den blitt handlet mellom $ 0.002404(laveste) og $ 0.003 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har XTM beveget seg -1.55% i løpet av den siste timen og -22.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 28.49K.

XTM (XTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Fullt utvannet markedsverdi $ 54.94M$ 54.94M $ 54.94M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Offentlig blokkjede MINOTARI

