XRP

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

NavnXRP

RangeringNo.4

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel0.0442%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%5,25

Opplagsforsyning59.826.504.399

Maksimal forsyning100.000.000.000

Total forsyning99.985.796.373

Opplagsforsyning0.5982%

Utstedelsesdato2011-04-18 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0,005874 USDT

All-time high3.841939926147461,2018-01-04

Laveste pris0.002802350092679262,2014-07-07

Offentlig blokkjedeXRP

IntroduksjonRipple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
XRP/USDE
XRP
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XRP)
--
24 timers mengde (USDE)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
XRP/USDE
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XRP)
--
24 timers mengde (USDE)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...