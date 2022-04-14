XPMarket (XPM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XPMarket (XPM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XPMarket (XPM) Informasjon XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Offisiell nettside: https://xpmarket.com Teknisk dokument: https://docs.xpmarket.com Blokkutforsker: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Kjøp XPM nå!

XPMarket (XPM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XPMarket (XPM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M All-time high: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 All-Time Low: $ 0.02034050589440086 $ 0.02034050589440086 $ 0.02034050589440086 Nåværende pris: $ 0.02122 $ 0.02122 $ 0.02122 Lær mer om XPMarket (XPM) pris

XPMarket (XPM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XPMarket (XPM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XPM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XPM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XPMs tokenomics, kan du utforske XPM tokenets livepris!

