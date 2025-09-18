Hva er XPMarket (XPM)

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

XPMarket er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XPMarket investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XPM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om XPMarket på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XPMarket kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XPMarket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XPMarket (XPM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XPMarket (XPM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XPMarket.

Sjekk XPMarketprisprognosen nå!

XPMarket (XPM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XPMarket (XPM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XPM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XPMarket (XPM)

Leter du etter hvordan du kjøperXPMarket? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XPMarket på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XPM til lokale valutaer

Prøv konverting

XPMarket Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XPMarket, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XPMarket Hvor mye er XPMarket (XPM) verdt i dag? Live XPM prisen i USD er 0.02205 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XPM-til-USD-pris? $ 0.02205 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XPM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XPMarket? Markedsverdien for XPM er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XPM? Den sirkulerende forsyningen av XPM er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXPM ? XPM oppnådde en ATH-pris på 0.13006601290820077 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XPM? XPM så en ATL-pris på 0.02034050589440086 USD . Hva er handelsvolumet til XPM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XPM er $ 54.98K USD . Vil XPM gå høyere i år? XPM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XPM prisprognosen for en mer grundig analyse.

XPMarket (XPM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?