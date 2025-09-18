Dagens XPMarket livepris er 0.02205 USD. Spor prisoppdateringer for XPM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XPMarket livepris er 0.02205 USD. Spor prisoppdateringer for XPM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XPMarket Logo

XPMarket Pris(XPM)

1 XPM til USD livepris:

-0.62%1D
USD
XPMarket (XPM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:25:07 (UTC+8)

XPMarket (XPM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.37%

-0.62%

+2.36%

+2.36%

XPMarket (XPM) sanntidsprisen er $ 0.02205. I løpet av de siste 24 timene har XPM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02205 og et toppnivå på $ 0.02296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPM er $ 0.13006601290820077, mens den rekordlave prisen er $ 0.02034050589440086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPM endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og +2.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XPMarket (XPM) Markedsinformasjon

No.4290

0.00%

XRP

Nåværende markedsverdi på XPMarket er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.98K. Den sirkulerende forsyningen på XPM er 0.00, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.03M.

XPMarket (XPM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XPMarket for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001378-0.62%
30 dager$ -0.00083-3.63%
60 dager$ -0.01289-36.90%
90 dager$ -0.00051-2.27%
XPMarket Prisendring i dag

I dag registrerte XPM en endring på $ -0.0001378 (-0.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XPMarket 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00083 (-3.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XPMarket 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XPM en endring på $ -0.01289 (-36.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XPMarket 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00051-2.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XPMarket (XPM)?

Sjekk ut XPMarket Prishistorikk-siden nå.

Hva er XPMarket (XPM)

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

XPMarket er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XPMarket investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XPM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XPMarket på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XPMarket kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XPMarket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XPMarket (XPM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XPMarket (XPM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XPMarket.

Sjekk XPMarketprisprognosen nå!

XPMarket (XPM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XPMarket (XPM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XPM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XPMarket (XPM)

Leter du etter hvordan du kjøperXPMarket? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XPMarket på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XPM til lokale valutaer

XPMarket Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XPMarket, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XPMarket nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XPMarket

Hvor mye er XPMarket (XPM) verdt i dag?
Live XPM prisen i USD er 0.02205 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XPM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XPM til USD er $ 0.02205. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XPMarket?
Markedsverdien for XPM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XPM?
Den sirkulerende forsyningen av XPM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXPM ?
XPM oppnådde en ATH-pris på 0.13006601290820077 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XPM?
XPM så en ATL-pris på 0.02034050589440086 USD.
Hva er handelsvolumet til XPM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XPM er $ 54.98K USD.
Vil XPM gå høyere i år?
XPM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XPM prisprognosen for en mer grundig analyse.
XPMarket (XPM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
