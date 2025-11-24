Plasma (XPL)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Plasma % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1918 $0.1918 $0.1918 -2.39% USD Faktisk Prediksjon Plasma-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Plasma (XPL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Plasma potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1918 i 2025. Plasma (XPL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Plasma potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.20139 i 2026. Plasma (XPL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XPL for 2027 $ 0.211459 med en 10.25% vekstrate. Plasma (XPL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XPL for 2028 $ 0.222032 med en 15.76% vekstrate. Plasma (XPL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XPL for 2029 $ 0.233134 med en 21.55% vekstrate. Plasma (XPL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XPL for 2030 $ 0.244790 med en 27.63% vekstrate. Plasma (XPL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Plasma potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.398738. Plasma (XPL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Plasma potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.649502. År Pris Vekst 2025 $ 0.1918 0.00%

Gjeldende Plasma prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1918$ 0.1918 $ 0.1918 Prisendring (24 t) -2.39% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Volum (24 timer) -- Den siste XPL-prisen er $ 0.1918. Den har en 24-timers endring på -2.39%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.55M. Videre har XPL en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se XPL livepris

Hvordan kjøpe Plasma (XPL) Prøver du å kjøpe XPL? Du kan nå kjøpe XPL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Plasma og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper XPL nå

Plasma Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Plasma direktepris, er gjeldende pris for Plasma 0.192USD. Den sirkulerende forsyningen av Plasma(XPL) er 0.00 XPL , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.009500 $ 0.2081 $ 0.1898

7 dager -0.15% $ -0.0363 $ 0.2764 $ 0.1898

30 dager -0.50% $ -0.192400 $ 0.4092 $ 0.1898 24-timers ytelse De siste 24 timene har Plasma vist en prisbevegelse på $-0.009500 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Plasma handlet på en topp på $0.2764 og en bunn på $0.1898 . Det så en prisendring på -0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til XPL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Plasma opplevd en -0.50% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.192400 av dens verdi. Dette indikerer at XPL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Plasma prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full XPL prishistorikk

Hvordan fungerer Plasma (XPL) prisforutsigelsesmodul? Plasma-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for XPL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Plasma det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for XPL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Plasma. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til XPL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til XPL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Plasma.

Hvorfor er XPL-prisforutsigelse viktig?

XPL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i XPL nå? I følge dine forutsigelser vil XPL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for XPL neste måned? I følge Plasma (XPL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte XPL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 XPL koste i 2026? Prisen på 1 Plasma (XPL) i dag er $0.1918 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XPL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på XPL i 2027? Plasma (XPL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XPL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for XPL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Plasma (XPL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for XPL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Plasma (XPL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 XPL koste i 2030? Prisen på 1 Plasma (XPL) i dag er $0.1918 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XPL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for XPL i 2040? Plasma (XPL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XPL innen 2040. Registrer deg nå