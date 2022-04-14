Electra Protocol (XEP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Electra Protocol (XEP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Electra Protocol (XEP) Informasjon XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Offisiell nettside: https://electraprotocol.com Teknisk dokument: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Kjøp XEP nå!

Electra Protocol (XEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Electra Protocol (XEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Total forsyning: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B Sirkulerende forsyning: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M All-time high: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 All-Time Low: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Nåværende pris: $ 0.0001971 $ 0.0001971 $ 0.0001971 Lær mer om Electra Protocol (XEP) pris

Electra Protocol (XEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Electra Protocol (XEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XEPs tokenomics, kan du utforske XEP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XEP Interessert i å legge til Electra Protocol (XEP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XEP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XEP på MEXC nå!

Electra Protocol (XEP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XEP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XEP nå!

XEP prisforutsigelse Vil du vite hvor XEP kan være på vei? Vår XEP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XEP tokenets prisforutsigelse nå!

