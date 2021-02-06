XEP

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

NavnXEP

RangeringNo.1670

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning18,274,301,143.554394

Maksimal forsyning30,000,000,000

Total forsyning18,274,301,143.554394

Opplagsforsyning0.6091%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00364294,2021-02-06

Laveste pris0.000148527783235592,2025-09-26

Offentlig blokkjedeXEP

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP's fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you're a developer or creator, you're welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Loading...