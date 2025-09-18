Dagens Electra Protocol livepris er 0.0002005 USD. Spor prisoppdateringer for XEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Electra Protocol livepris er 0.0002005 USD. Spor prisoppdateringer for XEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Electra Protocol Logo

Electra Protocol Pris(XEP)

Electra Protocol (XEP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:37 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Prisinformasjon (USD)

Electra Protocol (XEP) sanntidsprisen er $ 0.0002005. I løpet av de siste 24 timene har XEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001975 og et toppnivå på $ 0.0002057, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XEP er $ 0.00364294, mens den rekordlave prisen er $ 0.000164469871839282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XEP endret seg med -1.09% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -10.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Electra Protocol (XEP) Markedsinformasjon

No.1619

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

18.27B
18.27B 18.27B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,270,046,176.237495
18,270,046,176.237495 18,270,046,176.237495

60.90%

XEP

Nåværende markedsverdi på Electra Protocol er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.12K. Den sirkulerende forsyningen på XEP er 18.27B, med en total tilgang på 18270046176.237495. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.02M.

Electra Protocol (XEP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Electra Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000002394-1.18%
30 dager$ +0.0000018+0.90%
60 dager$ -0.0000255-11.29%
90 dager$ -0.0000316-13.62%
Electra Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte XEP en endring på $ -0.000002394 (-1.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Electra Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000018 (+0.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Electra Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XEP en endring på $ -0.0000255 (-11.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Electra Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000316-13.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Electra Protocol (XEP)?

Sjekk ut Electra Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Electra Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XEP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Electra Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Electra Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Electra Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Electra Protocol (XEP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Electra Protocol (XEP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Electra Protocol.

Sjekk Electra Protocolprisprognosen nå!

Electra Protocol (XEP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Electra Protocol (XEP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XEP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Electra Protocol (XEP)

Leter du etter hvordan du kjøperElectra Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Electra Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XEP til lokale valutaer

Electra Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Electra Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Electra Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Electra Protocol

Hvor mye er Electra Protocol (XEP) verdt i dag?
Live XEP prisen i USD er 0.0002005 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XEP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XEP til USD er $ 0.0002005. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Electra Protocol?
Markedsverdien for XEP er $ 3.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XEP?
Den sirkulerende forsyningen av XEP er 18.27B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXEP ?
XEP oppnådde en ATH-pris på 0.00364294 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XEP?
XEP så en ATL-pris på 0.000164469871839282 USD.
Hva er handelsvolumet til XEP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XEP er $ 55.12K USD.
Vil XEP gå høyere i år?
XEP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XEP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

