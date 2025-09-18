Hva er Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Electra Protocol (XEP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Electra Protocol (XEP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Electra Protocol.

Sjekk Electra Protocolprisprognosen nå!

Electra Protocol (XEP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Electra Protocol (XEP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XEP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende XEP-til-USD-pris? $ 0.0002005 . Hva er markedsverdien for Electra Protocol? Markedsverdien for XEP er $ 3.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XEP? Den sirkulerende forsyningen av XEP er 18.27B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXEP ? XEP oppnådde en ATH-pris på 0.00364294 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XEP? XEP så en ATL-pris på 0.000164469871839282 USD . Hva er handelsvolumet til XEP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XEP er $ 55.12K USD .

