Dagens XELIS livepris er 1.265 USD. Spor prisoppdateringer for XEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XELIS livepris er 1.265 USD. Spor prisoppdateringer for XEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XEL

XEL Prisinformasjon

XEL teknisk dokument

XEL Offisiell nettside

XEL tokenomics

XEL Prisprognose

XEL-historikk

XEL Kjøpeguide

XEL-til-fiat-valutakonverter

XEL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XELIS Logo

XELIS Pris(XEL)

1 XEL til USD livepris:

$1.265
$1.265$1.265
+0.23%1D
USD
XELIS (XEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:03 (UTC+8)

XELIS (XEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24 timer lav
$ 1.363
$ 1.363$ 1.363
24 timer høy

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.363
$ 1.363$ 1.363

$ 12.72384266980139
$ 12.72384266980139$ 12.72384266980139

$ 0.6666802703248701
$ 0.6666802703248701$ 0.6666802703248701

-1.71%

+0.23%

-11.36%

-11.36%

XELIS (XEL) sanntidsprisen er $ 1.265. I løpet av de siste 24 timene har XEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.25 og et toppnivå på $ 1.363, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XEL er $ 12.72384266980139, mens den rekordlave prisen er $ 0.6666802703248701.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XEL endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -11.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XELIS (XEL) Markedsinformasjon

No.1486

$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M

$ 21.72K
$ 21.72K$ 21.72K

$ 23.28M
$ 23.28M$ 23.28M

3.74M
3.74M 3.74M

18,400,000
18,400,000 18,400,000

3,737,435.40853966
3,737,435.40853966 3,737,435.40853966

20.31%

XELIS

Nåværende markedsverdi på XELIS er $ 4.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.72K. Den sirkulerende forsyningen på XEL er 3.74M, med en total tilgang på 3737435.40853966. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.28M.

XELIS (XEL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XELIS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0029+0.23%
30 dager$ -0.219-14.76%
60 dager$ -0.535-29.73%
90 dager$ +0.155+13.96%
XELIS Prisendring i dag

I dag registrerte XEL en endring på $ +0.0029 (+0.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XELIS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.219 (-14.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XELIS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XEL en endring på $ -0.535 (-29.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XELIS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.155+13.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XELIS (XEL)?

Sjekk ut XELIS Prishistorikk-siden nå.

Hva er XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XELIS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XELIS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XELIS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XELIS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XELIS (XEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XELIS (XEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XELIS.

Sjekk XELISprisprognosen nå!

XELIS (XEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XELIS (XEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XELIS (XEL)

Leter du etter hvordan du kjøperXELIS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XELIS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XEL til lokale valutaer

1 XELIS(XEL) til VND
33,288.475
1 XELIS(XEL) til AUD
A$1.91015
1 XELIS(XEL) til GBP
0.9361
1 XELIS(XEL) til EUR
1.07525
1 XELIS(XEL) til USD
$1.265
1 XELIS(XEL) til MYR
RM5.313
1 XELIS(XEL) til TRY
52.3457
1 XELIS(XEL) til JPY
¥185.955
1 XELIS(XEL) til ARS
ARS$1,865.7738
1 XELIS(XEL) til RUB
105.6275
1 XELIS(XEL) til INR
111.4212
1 XELIS(XEL) til IDR
Rp21,083.3249
1 XELIS(XEL) til KRW
1,766.7496
1 XELIS(XEL) til PHP
72.14295
1 XELIS(XEL) til EGP
￡E.60.9224
1 XELIS(XEL) til BRL
R$6.71715
1 XELIS(XEL) til CAD
C$1.73305
1 XELIS(XEL) til BDT
154.0011
1 XELIS(XEL) til NGN
1,890.8714
1 XELIS(XEL) til COP
$4,941.40625
1 XELIS(XEL) til ZAR
R.21.9098
1 XELIS(XEL) til UAH
52.2698
1 XELIS(XEL) til TZS
T.Sh.3,131.1786
1 XELIS(XEL) til VES
Bs206.195
1 XELIS(XEL) til CLP
$1,208.075
1 XELIS(XEL) til PKR
Rs359.0576
1 XELIS(XEL) til KZT
684.88365
1 XELIS(XEL) til THB
฿40.227
1 XELIS(XEL) til TWD
NT$38.24095
1 XELIS(XEL) til AED
د.إ4.64255
1 XELIS(XEL) til CHF
Fr0.99935
1 XELIS(XEL) til HKD
HK$9.82905
1 XELIS(XEL) til AMD
֏484.1155
1 XELIS(XEL) til MAD
.د.م11.4103
1 XELIS(XEL) til MXN
$23.26335
1 XELIS(XEL) til SAR
ريال4.74375
1 XELIS(XEL) til ETB
Br181.61605
1 XELIS(XEL) til KES
KSh163.4127
1 XELIS(XEL) til JOD
د.أ0.896885
1 XELIS(XEL) til PLN
4.5793
1 XELIS(XEL) til RON
лв5.45215
1 XELIS(XEL) til SEK
kr11.90365
1 XELIS(XEL) til BGN
лв2.0999
1 XELIS(XEL) til HUF
Ft420.2583
1 XELIS(XEL) til CZK
26.1602
1 XELIS(XEL) til KWD
د.ك0.385825
1 XELIS(XEL) til ILS
4.21245
1 XELIS(XEL) til BOB
Bs8.74115
1 XELIS(XEL) til AZN
2.1505
1 XELIS(XEL) til TJS
SM11.8404
1 XELIS(XEL) til GEL
3.4155
1 XELIS(XEL) til AOA
Kz1,153.13605
1 XELIS(XEL) til BHD
.د.ب0.476905
1 XELIS(XEL) til BMD
$1.265
1 XELIS(XEL) til DKK
kr8.03275
1 XELIS(XEL) til HNL
L33.15565
1 XELIS(XEL) til MUR
57.3551
1 XELIS(XEL) til NAD
$21.94775
1 XELIS(XEL) til NOK
kr12.5741
1 XELIS(XEL) til NZD
$2.1505
1 XELIS(XEL) til PAB
B/.1.265
1 XELIS(XEL) til PGK
K5.2877
1 XELIS(XEL) til QAR
ر.ق4.59195
1 XELIS(XEL) til RSD
дин.126.15845
1 XELIS(XEL) til UZS
soʻm15,617.27255
1 XELIS(XEL) til ALL
L104.3119
1 XELIS(XEL) til ANG
ƒ2.26435
1 XELIS(XEL) til AWG
ƒ2.277
1 XELIS(XEL) til BBD
$2.53
1 XELIS(XEL) til BAM
KM2.0999
1 XELIS(XEL) til BIF
Fr3,776.025
1 XELIS(XEL) til BND
$1.6192
1 XELIS(XEL) til BSD
$1.265
1 XELIS(XEL) til JMD
$202.91865
1 XELIS(XEL) til KHR
5,080.3159
1 XELIS(XEL) til KMF
Fr528.77
1 XELIS(XEL) til LAK
27,499.99945
1 XELIS(XEL) til LKR
Rs382.6372
1 XELIS(XEL) til MDL
L20.8725
1 XELIS(XEL) til MGA
Ar5,597.33405
1 XELIS(XEL) til MOP
P10.13265
1 XELIS(XEL) til MVR
19.3545
1 XELIS(XEL) til MWK
MK2,196.17915
1 XELIS(XEL) til MZN
MT80.8335
1 XELIS(XEL) til NPR
Rs178.2638
1 XELIS(XEL) til PYG
9,034.63
1 XELIS(XEL) til RWF
Fr1,832.985
1 XELIS(XEL) til SBD
$10.373
1 XELIS(XEL) til SCR
18.12745
1 XELIS(XEL) til SRD
$48.18385
1 XELIS(XEL) til SVC
$11.06875
1 XELIS(XEL) til SZL
L21.94775
1 XELIS(XEL) til TMT
m4.4275
1 XELIS(XEL) til TND
د.ت3.68115
1 XELIS(XEL) til TTD
$8.56405
1 XELIS(XEL) til UGX
Sh4,437.62
1 XELIS(XEL) til XAF
Fr705.87
1 XELIS(XEL) til XCD
$3.4155
1 XELIS(XEL) til XOF
Fr705.87
1 XELIS(XEL) til XPF
Fr127.765
1 XELIS(XEL) til BWP
P16.8498
1 XELIS(XEL) til BZD
$2.54265
1 XELIS(XEL) til CVE
$118.6317
1 XELIS(XEL) til DJF
Fr223.905
1 XELIS(XEL) til DOP
$78.4553
1 XELIS(XEL) til DZD
د.ج163.8934
1 XELIS(XEL) til FJD
$2.84625
1 XELIS(XEL) til GNF
Fr10,999.175
1 XELIS(XEL) til GTQ
Q9.6899
1 XELIS(XEL) til GYD
$264.75185
1 XELIS(XEL) til ISK
kr153.065

XELIS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XELIS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XELIS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XELIS

Hvor mye er XELIS (XEL) verdt i dag?
Live XEL prisen i USD er 1.265 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XEL til USD er $ 1.265. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XELIS?
Markedsverdien for XEL er $ 4.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XEL?
Den sirkulerende forsyningen av XEL er 3.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXEL ?
XEL oppnådde en ATH-pris på 12.72384266980139 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XEL?
XEL så en ATL-pris på 0.6666802703248701 USD.
Hva er handelsvolumet til XEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XEL er $ 21.72K USD.
Vil XEL gå høyere i år?
XEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:41:03 (UTC+8)

XELIS (XEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XEL-til-USD-kalkulator

Beløp

XEL
XEL
USD
USD

1 XEL = 1.265 USD

Handle XEL

XELUSDT
$1.265
$1.265$1.265
+0.23%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker