XELIS (XEL) Informasjon XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts. Offisiell nettside: https://xelis.org Teknisk dokument: https://docs.xelis.io Blokkutforsker: https://explorer.xelis.io Kjøp XEL nå!

XELIS (XEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XELIS (XEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Total forsyning: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Sirkulerende forsyning: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.69M $ 21.69M $ 21.69M All-time high: $ 14 $ 14 $ 14 All-Time Low: $ 0.6666802703248701 $ 0.6666802703248701 $ 0.6666802703248701 Nåværende pris: $ 1.179 $ 1.179 $ 1.179 Lær mer om XELIS (XEL) pris

XELIS (XEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XELIS (XEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XELs tokenomics, kan du utforske XEL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XEL Interessert i å legge til XELIS (XEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

XELIS (XEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XEL nå!

XEL prisforutsigelse Vil du vite hvor XEL kan være på vei? Vår XEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XEL tokenets prisforutsigelse nå!

