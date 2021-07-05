XEC (XEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XEC (XEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XEC (XEC) Informasjon eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Offisiell nettside: https://e.cash/ Teknisk dokument: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Blokkutforsker: https://explorer.e.cash/ Kjøp XEC nå!

XEC (XEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XEC (XEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 380.53M $ 380.53M $ 380.53M Total forsyning: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T Sirkulerende forsyning: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 401.10M $ 401.10M $ 401.10M All-time high: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 All-Time Low: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Nåværende pris: $ 0.0000191 $ 0.0000191 $ 0.0000191 Lær mer om XEC (XEC) pris

XEC (XEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XEC (XEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XECs tokenomics, kan du utforske XEC tokenets livepris!

XEC (XEC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XEC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XEC nå!

XEC prisforutsigelse Vil du vite hvor XEC kan være på vei? Vår XEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XEC tokenets prisforutsigelse nå!

