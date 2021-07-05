Hva er XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

XEC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XEC (XEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XEC (XEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XEC.

Sjekk XECprisprognosen nå!

XEC (XEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XEC (XEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XEC tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av XEC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XEC Hvor mye er XEC (XEC) verdt i dag? Live XEC prisen i USD er 0.00001972 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XEC-til-USD-pris? $ 0.00001972 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XEC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XEC? Markedsverdien for XEC er $ 392.86M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XEC? Den sirkulerende forsyningen av XEC er 19.92T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXEC ? XEC oppnådde en ATH-pris på 0.000592590659826054 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XEC? XEC så en ATL-pris på 0.000015996212103553 USD . Hva er handelsvolumet til XEC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XEC er $ 254.49K USD . Vil XEC gå høyere i år? XEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XEC prisprognosen for en mer grundig analyse.

XEC (XEC) Viktige bransjeoppdateringer

