Avalaunch Pris(XAVA)

$0.3015
-0.46%1D
Avalaunch (XAVA) Live prisdiagram
Avalaunch (XAVA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.3009
$ 0.3199
$ 0.3009
$ 0.3199
$ 20.19698708165188
$ 0.1386760254658109
-0.20%

-0.45%

+0.36%

+0.36%

Avalaunch (XAVA) sanntidsprisen er $ 0.301. I løpet av de siste 24 timene har XAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3009 og et toppnivå på $ 0.3199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAVA er $ 20.19698708165188, mens den rekordlave prisen er $ 0.1386760254658109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAVA endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avalaunch (XAVA) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 65.85K
$ 30.10M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på Avalaunch er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.85K. Den sirkulerende forsyningen på XAVA er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.10M.

Avalaunch (XAVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Avalaunch for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001393-0.45%
30 dager$ +0.0292+10.74%
60 dager$ -0.0287-8.71%
90 dager$ +0.0811+36.88%
Avalaunch Prisendring i dag

I dag registrerte XAVA en endring på $ -0.001393 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Avalaunch 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0292 (+10.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Avalaunch 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XAVA en endring på $ -0.0287 (-8.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Avalaunch 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0811+36.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Avalaunch (XAVA)?

Sjekk ut Avalaunch Prishistorikk-siden nå.

Hva er Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Avalaunch investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Avalaunch på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Avalaunch kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Avalaunch Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avalaunch (XAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avalaunch (XAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avalaunch.

Sjekk Avalaunchprisprognosen nå!

Avalaunch (XAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avalaunch (XAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Avalaunch (XAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperAvalaunch? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Avalaunch på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Avalaunch Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Avalaunch, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Avalaunch nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Avalaunch

Hvor mye er Avalaunch (XAVA) verdt i dag?
Live XAVA prisen i USD er 0.301 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XAVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XAVA til USD er $ 0.301. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avalaunch?
Markedsverdien for XAVA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XAVA?
Den sirkulerende forsyningen av XAVA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAVA ?
XAVA oppnådde en ATH-pris på 20.19698708165188 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XAVA?
XAVA så en ATL-pris på 0.1386760254658109 USD.
Hva er handelsvolumet til XAVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAVA er $ 65.85K USD.
Vil XAVA gå høyere i år?
XAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:08 (UTC+8)

