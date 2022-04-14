Avalaunch (XAVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avalaunch (XAVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avalaunch (XAVA) Informasjon Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem. Offisiell nettside: https://avalaunch.app Blokkutforsker: https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/ Kjøp XAVA nå!

Avalaunch (XAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avalaunch (XAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.07M $ 30.07M $ 30.07M All-time high: $ 20.7 $ 20.7 $ 20.7 All-Time Low: $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 Nåværende pris: $ 0.3007 $ 0.3007 $ 0.3007 Lær mer om Avalaunch (XAVA) pris

Avalaunch (XAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avalaunch (XAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAVAs tokenomics, kan du utforske XAVA tokenets livepris!

Avalaunch (XAVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XAVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XAVA nå!

XAVA prisforutsigelse Vil du vite hvor XAVA kan være på vei? Vår XAVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XAVA tokenets prisforutsigelse nå!

