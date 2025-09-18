Dagens Wisdomise AI livepris er 0.00097 USD. Spor prisoppdateringer for WSDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wisdomise AI livepris er 0.00097 USD. Spor prisoppdateringer for WSDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wisdomise AI Logo

Wisdomise AI Pris(WSDM)

1 WSDM til USD livepris:

+0.72%1D
USD
Wisdomise AI (WSDM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:08 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.41%

+0.72%

-3.58%

-3.58%

Wisdomise AI (WSDM) sanntidsprisen er $ 0.00097. I løpet av de siste 24 timene har WSDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000947 og et toppnivå på $ 0.001006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSDM er $ 0.1191700212931804, mens den rekordlave prisen er $ 0.00094524953952978.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSDM endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og -3.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wisdomise AI (WSDM) Markedsinformasjon

No.2525

MATIC

Nåværende markedsverdi på Wisdomise AI er $ 526.45K, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.80K. Den sirkulerende forsyningen på WSDM er 542.73M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 970.00K.

Wisdomise AI (WSDM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wisdomise AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000692+0.72%
30 dager$ -0.000416-30.02%
60 dager$ -0.000797-45.11%
90 dager$ -0.001232-55.95%
Wisdomise AI Prisendring i dag

I dag registrerte WSDM en endring på $ +0.00000692 (+0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wisdomise AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000416 (-30.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wisdomise AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WSDM en endring på $ -0.000797 (-45.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wisdomise AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001232-55.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wisdomise AI (WSDM)?

Sjekk ut Wisdomise AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wisdomise AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WSDM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wisdomise AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wisdomise AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wisdomise AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wisdomise AI (WSDM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wisdomise AI (WSDM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wisdomise AI.

Sjekk Wisdomise AIprisprognosen nå!

Wisdomise AI (WSDM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wisdomise AI (WSDM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WSDM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wisdomise AI (WSDM)

Leter du etter hvordan du kjøperWisdomise AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wisdomise AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Wisdomise AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wisdomise AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wisdomise AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wisdomise AI

Hvor mye er Wisdomise AI (WSDM) verdt i dag?
Live WSDM prisen i USD er 0.00097 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WSDM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WSDM til USD er $ 0.00097. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wisdomise AI?
Markedsverdien for WSDM er $ 526.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WSDM?
Den sirkulerende forsyningen av WSDM er 542.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWSDM ?
WSDM oppnådde en ATH-pris på 0.1191700212931804 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WSDM?
WSDM så en ATL-pris på 0.00094524953952978 USD.
Hva er handelsvolumet til WSDM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WSDM er $ 22.80K USD.
Vil WSDM gå høyere i år?
WSDM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WSDM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:08 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

