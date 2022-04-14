Wisdomise AI (WSDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wisdomise AI (WSDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wisdomise AI (WSDM) Informasjon Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Offisiell nettside: https://wisdomise.com/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Kjøp WSDM nå!

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wisdomise AI (WSDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 528.30K $ 528.30K $ 528.30K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 542.96M $ 542.96M $ 542.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 973.00K $ 973.00K $ 973.00K All-time high: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 All-Time Low: $ 0.00094524953952978 $ 0.00094524953952978 $ 0.00094524953952978 Nåværende pris: $ 0.000973 $ 0.000973 $ 0.000973 Lær mer om Wisdomise AI (WSDM) pris

Wisdomise AI (WSDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wisdomise AI (WSDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSDMs tokenomics, kan du utforske WSDM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WSDM Interessert i å legge til Wisdomise AI (WSDM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WSDM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WSDM på MEXC nå!

Wisdomise AI (WSDM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WSDM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WSDM nå!

WSDM prisforutsigelse Vil du vite hvor WSDM kan være på vei? Vår WSDM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSDM tokenets prisforutsigelse nå!

