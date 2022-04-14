World of Dypians (WOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i World of Dypians (WOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

World of Dypians (WOD) Informasjon World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Offisiell nettside: https://www.worldofdypians.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for World of Dypians (WOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.53M $ 24.53M $ 24.53M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 279.91M $ 279.91M $ 279.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.64M $ 87.64M $ 87.64M All-time high: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 All-Time Low: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Nåværende pris: $ 0.08764 $ 0.08764 $ 0.08764 Lær mer om World of Dypians (WOD) pris

World of Dypians (WOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak World of Dypians (WOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WODs tokenomics, kan du utforske WOD tokenets livepris!

World of Dypians (WOD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WOD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WOD nå!

WOD prisforutsigelse Vil du vite hvor WOD kan være på vei? Vår WOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOD tokenets prisforutsigelse nå!

