BIO Protocol (BIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIO Protocol (BIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

BIO Protocol (BIO) Informasjon BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Offisiell nettside: https://bio.xyz Teknisk dokument: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Blokkutforsker: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

BIO Protocol (BIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIO Protocol (BIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 288.80M $ 288.80M $ 288.80M Total forsyning: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Sirkulerende forsyning: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 573.53M $ 573.53M $ 573.53M All-time high: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 All-Time Low: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Nåværende pris: $ 0.17275 $ 0.17275 $ 0.17275 Lær mer om BIO Protocol (BIO) pris

BIO Protocol (BIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIO Protocol (BIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe BIO Interessert i å legge til BIO Protocol (BIO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BIO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

BIO Protocol (BIO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BIO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BIO prisforutsigelse Vil du vite hvor BIO kan være på vei? Vår BIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

