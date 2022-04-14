BIO Protocol (BIO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BIO Protocol (BIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

BIO Protocol (BIO) Informasjon

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Offisiell nettside:
https://bio.xyz
Teknisk dokument:
https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

BIO Protocol (BIO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIO Protocol (BIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 288.80M
$ 288.80M$ 288.80M
Total forsyning:
$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 573.53M
$ 573.53M$ 573.53M
All-time high:
$ 1.0501
$ 1.0501$ 1.0501
All-Time Low:
$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823
Nåværende pris:
$ 0.17275
$ 0.17275$ 0.17275

BIO Protocol (BIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BIO Protocol (BIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BIO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BIOs tokenomics, kan du utforske BIO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BIO

Interessert i å legge til BIO Protocol (BIO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BIO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

BIO Protocol (BIO) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BIO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BIO prisforutsigelse

Vil du vite hvor BIO kan være på vei? Vår BIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.