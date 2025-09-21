World of Dypians (WOD)-prisforutsigelse (USD)

Få World of Dypians prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WOD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på World of Dypians % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.07396 $0.07396 $0.07396 -0.35% USD Faktisk Prediksjon World of Dypians-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) World of Dypians (WOD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan World of Dypians potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.07396 i 2025. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan World of Dypians potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.077658 i 2026. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOD for 2027 $ 0.081540 med en 10.25% vekstrate. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOD for 2028 $ 0.085617 med en 15.76% vekstrate. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOD for 2029 $ 0.089898 med en 21.55% vekstrate. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOD for 2030 $ 0.094393 med en 27.63% vekstrate. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på World of Dypians potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.153757. World of Dypians (WOD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på World of Dypians potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.250454. År Pris Vekst 2025 $ 0.07396 0.00%

2026 $ 0.077658 5.00%

2027 $ 0.081540 10.25%

2028 $ 0.085617 15.76%

2029 $ 0.089898 21.55%

2030 $ 0.094393 27.63%

2031 $ 0.099113 34.01%

2032 $ 0.104069 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.109272 47.75%

2034 $ 0.114736 55.13%

2035 $ 0.120473 62.89%

2036 $ 0.126496 71.03%

2037 $ 0.132821 79.59%

2038 $ 0.139462 88.56%

2039 $ 0.146435 97.99%

2040 $ 0.153757 107.89% Vis mer Kortsiktig World of Dypians-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.07396 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.073970 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.074030 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.074263 0.41% World of Dypians (WOD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WOD September 21, 2025(I dag) er $0.07396 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. World of Dypians (WOD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WOD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.073970 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. World of Dypians (WOD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WOD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.074030 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. World of Dypians (WOD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WOD $0.074263 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende World of Dypians prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.07396$ 0.07396 $ 0.07396 Prisendring (24 t) -0.35% Markedsverdi $ 20.77M$ 20.77M $ 20.77M Opplagsforsyning 280.42M 280.42M 280.42M Volum (24 timer) $ 400.97K$ 400.97K $ 400.97K Volum (24 timer) -- Den siste WOD-prisen er $ 0.07396. Den har en 24-timers endring på -0.35%, med et 24-timers handelsvolum på $ 400.97K. Videre har WOD en sirkulerende forsyning på 280.42M og total markedsverdi på $ 20.77M. Se WOD livepris

Hvordan kjøpe World of Dypians (WOD) Prøver du å kjøpe WOD? Du kan nå kjøpe WOD via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper World of Dypians og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper WOD nå

World of Dypians Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for World of Dypians direktepris, er gjeldende pris for World of Dypians 0.07406USD. Den sirkulerende forsyningen av World of Dypians(WOD) er 0.00 WOD , som gir den en markedsverdi på $20.77M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.10% $ 0.006559 $ 0.08566 $ 0.06739

7 dager 0.09% $ 0.006220 $ 0.08566 $ 0.06427

30 dager 0.29% $ 0.016739 $ 0.08566 $ 0.05258 24-timers ytelse De siste 24 timene har World of Dypians vist en prisbevegelse på $0.006559 , noe som gjenspeiler en 0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har World of Dypians handlet på en topp på $0.08566 og en bunn på $0.06427 . Det så en prisendring på 0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til WOD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har World of Dypians opplevd en 0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $0.016739 av dens verdi. Dette indikerer at WOD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette World of Dypians prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WOD prishistorikk

Hvordan fungerer World of Dypians (WOD) prisforutsigelsesmodul? World of Dypians-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WOD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for World of Dypians det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WOD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til World of Dypians. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WOD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WOD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til World of Dypians.

Hvorfor er WOD-prisforutsigelse viktig?

WOD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WOD nå? I følge dine forutsigelser vil WOD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WOD neste måned? I følge World of Dypians (WOD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WOD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WOD koste i 2026? Prisen på 1 World of Dypians (WOD) i dag er $0.07396 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WOD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WOD i 2027? World of Dypians (WOD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WOD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WOD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil World of Dypians (WOD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WOD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil World of Dypians (WOD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WOD koste i 2030? Prisen på 1 World of Dypians (WOD) i dag er $0.07396 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WOD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WOD i 2040? World of Dypians (WOD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WOD innen 2040.