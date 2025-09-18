Dagens World of Dypians livepris er 0.06723 USD. Spor prisoppdateringer for WOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens World of Dypians livepris er 0.06723 USD. Spor prisoppdateringer for WOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

World of Dypians Logo

World of Dypians Pris(WOD)

1 WOD til USD livepris:

+0.14%1D
USD
World of Dypians (WOD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:51 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.03%

+0.14%

-2.32%

-2.32%

World of Dypians (WOD) sanntidsprisen er $ 0.06723. I løpet av de siste 24 timene har WOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06641 og et toppnivå på $ 0.06806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOD er $ 0.26994772677802015, mens den rekordlave prisen er $ 0.04518352879657148.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOD endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

World of Dypians (WOD) Markedsinformasjon

No.951

28.02%

BSC

Nåværende markedsverdi på World of Dypians er $ 18.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 305.21K. Den sirkulerende forsyningen på WOD er 280.23M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.23M.

World of Dypians (WOD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene World of Dypians for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000094+0.14%
30 dager$ +0.00918+15.81%
60 dager$ +0.00584+9.51%
90 dager$ -0.00336-4.76%
World of Dypians Prisendring i dag

I dag registrerte WOD en endring på $ +0.000094 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

World of Dypians 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00918 (+15.81%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

World of Dypians 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WOD en endring på $ +0.00584 (+9.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

World of Dypians 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00336-4.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for World of Dypians (WOD)?

Sjekk ut World of Dypians Prishistorikk-siden nå.

Hva er World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere World of Dypians investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WOD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om World of Dypians på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din World of Dypians kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

World of Dypians Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil World of Dypians (WOD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine World of Dypians (WOD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for World of Dypians.

Sjekk World of Dypiansprisprognosen nå!

World of Dypians (WOD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak World of Dypians (WOD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WOD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe World of Dypians (WOD)

Leter du etter hvordan du kjøperWorld of Dypians? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe World of Dypians på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WOD til lokale valutaer

1 World of Dypians(WOD) til VND
1,769.15745
1 World of Dypians(WOD) til AUD
A$0.1015173
1 World of Dypians(WOD) til GBP
0.0497502
1 World of Dypians(WOD) til EUR
0.0571455
1 World of Dypians(WOD) til USD
$0.06723
1 World of Dypians(WOD) til MYR
RM0.282366
1 World of Dypians(WOD) til TRY
2.7813051
1 World of Dypians(WOD) til JPY
¥9.88281
1 World of Dypians(WOD) til ARS
ARS$99.1588716
1 World of Dypians(WOD) til RUB
5.6130327
1 World of Dypians(WOD) til INR
5.9222907
1 World of Dypians(WOD) til IDR
Rp1,120.4995518
1 World of Dypians(WOD) til KRW
93.8961072
1 World of Dypians(WOD) til PHP
3.8354715
1 World of Dypians(WOD) til EGP
￡E.3.2377968
1 World of Dypians(WOD) til BRL
R$0.3576636
1 World of Dypians(WOD) til CAD
C$0.0921051
1 World of Dypians(WOD) til BDT
8.1845802
1 World of Dypians(WOD) til NGN
100.4927148
1 World of Dypians(WOD) til COP
$261.5952915
1 World of Dypians(WOD) til ZAR
R.1.1650959
1 World of Dypians(WOD) til UAH
2.7779436
1 World of Dypians(WOD) til TZS
T.Sh.166.4103852
1 World of Dypians(WOD) til VES
Bs10.95849
1 World of Dypians(WOD) til CLP
$64.20465
1 World of Dypians(WOD) til PKR
Rs19.0825632
1 World of Dypians(WOD) til KZT
36.3989943
1 World of Dypians(WOD) til THB
฿2.1399309
1 World of Dypians(WOD) til TWD
NT$2.0316906
1 World of Dypians(WOD) til AED
د.إ0.2467341
1 World of Dypians(WOD) til CHF
Fr0.0531117
1 World of Dypians(WOD) til HKD
HK$0.5223771
1 World of Dypians(WOD) til AMD
֏25.728921
1 World of Dypians(WOD) til MAD
.د.م0.6064146
1 World of Dypians(WOD) til MXN
$1.237032
1 World of Dypians(WOD) til SAR
ريال0.2521125
1 World of Dypians(WOD) til ETB
Br9.6522111
1 World of Dypians(WOD) til KES
KSh8.6847714
1 World of Dypians(WOD) til JOD
د.أ0.04766607
1 World of Dypians(WOD) til PLN
0.2433726
1 World of Dypians(WOD) til RON
лв0.2897613
1 World of Dypians(WOD) til SEK
kr0.631962
1 World of Dypians(WOD) til BGN
лв0.1116018
1 World of Dypians(WOD) til HUF
Ft22.3425459
1 World of Dypians(WOD) til CZK
1.3882995
1 World of Dypians(WOD) til KWD
د.ك0.02050515
1 World of Dypians(WOD) til ILS
0.2238759
1 World of Dypians(WOD) til BOB
Bs0.4645593
1 World of Dypians(WOD) til AZN
0.114291
1 World of Dypians(WOD) til TJS
SM0.6292728
1 World of Dypians(WOD) til GEL
0.181521
1 World of Dypians(WOD) til AOA
Kz61.2848511
1 World of Dypians(WOD) til BHD
.د.ب0.02534571
1 World of Dypians(WOD) til BMD
$0.06723
1 World of Dypians(WOD) til DKK
kr0.4269105
1 World of Dypians(WOD) til HNL
L1.7620983
1 World of Dypians(WOD) til MUR
3.0482082
1 World of Dypians(WOD) til NAD
$1.1664405
1 World of Dypians(WOD) til NOK
kr0.6682662
1 World of Dypians(WOD) til NZD
$0.114291
1 World of Dypians(WOD) til PAB
B/.0.06723
1 World of Dypians(WOD) til PGK
K0.2810214
1 World of Dypians(WOD) til QAR
ر.ق0.2440449
1 World of Dypians(WOD) til RSD
дин.6.702831
1 World of Dypians(WOD) til UZS
soʻm829.9993941
1 World of Dypians(WOD) til ALL
L5.5437858
1 World of Dypians(WOD) til ANG
ƒ0.1203417
1 World of Dypians(WOD) til AWG
ƒ0.121014
1 World of Dypians(WOD) til BBD
$0.13446
1 World of Dypians(WOD) til BAM
KM0.1116018
1 World of Dypians(WOD) til BIF
Fr200.68155
1 World of Dypians(WOD) til BND
$0.0860544
1 World of Dypians(WOD) til BSD
$0.06723
1 World of Dypians(WOD) til JMD
$10.7843643
1 World of Dypians(WOD) til KHR
269.9997138
1 World of Dypians(WOD) til KMF
Fr28.10214
1 World of Dypians(WOD) til LAK
1,461.5217099
1 World of Dypians(WOD) til LKR
Rs20.3357304
1 World of Dypians(WOD) til MDL
L1.109295
1 World of Dypians(WOD) til MGA
Ar297.4772871
1 World of Dypians(WOD) til MOP
P0.5385123
1 World of Dypians(WOD) til MVR
1.028619
1 World of Dypians(WOD) til MWK
MK116.7186753
1 World of Dypians(WOD) til MZN
MT4.295997
1 World of Dypians(WOD) til NPR
Rs9.4740516
1 World of Dypians(WOD) til PYG
480.15666
1 World of Dypians(WOD) til RWF
Fr97.41627
1 World of Dypians(WOD) til SBD
$0.551286
1 World of Dypians(WOD) til SCR
0.9640782
1 World of Dypians(WOD) til SRD
$2.5607907
1 World of Dypians(WOD) til SVC
$0.5882625
1 World of Dypians(WOD) til SZL
L1.1664405
1 World of Dypians(WOD) til TMT
m0.235305
1 World of Dypians(WOD) til TND
د.ت0.1956393
1 World of Dypians(WOD) til TTD
$0.4551471
1 World of Dypians(WOD) til UGX
Sh235.84284
1 World of Dypians(WOD) til XAF
Fr37.51434
1 World of Dypians(WOD) til XCD
$0.181521
1 World of Dypians(WOD) til XOF
Fr37.51434
1 World of Dypians(WOD) til XPF
Fr6.79023
1 World of Dypians(WOD) til BWP
P0.8955036
1 World of Dypians(WOD) til BZD
$0.1351323
1 World of Dypians(WOD) til CVE
$6.3048294
1 World of Dypians(WOD) til DJF
Fr11.96694
1 World of Dypians(WOD) til DOP
$4.1696046
1 World of Dypians(WOD) til DZD
د.ج8.7103188
1 World of Dypians(WOD) til FJD
$0.1512675
1 World of Dypians(WOD) til GNF
Fr584.56485
1 World of Dypians(WOD) til GTQ
Q0.5149818
1 World of Dypians(WOD) til GYD
$14.0705667
1 World of Dypians(WOD) til ISK
kr8.13483

World of Dypians Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av World of Dypians, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell World of Dypians nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om World of Dypians

Hvor mye er World of Dypians (WOD) verdt i dag?
Live WOD prisen i USD er 0.06723 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WOD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WOD til USD er $ 0.06723. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for World of Dypians?
Markedsverdien for WOD er $ 18.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WOD?
Den sirkulerende forsyningen av WOD er 280.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWOD ?
WOD oppnådde en ATH-pris på 0.26994772677802015 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WOD?
WOD så en ATL-pris på 0.04518352879657148 USD.
Hva er handelsvolumet til WOD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WOD er $ 305.21K USD.
Vil WOD gå høyere i år?
WOD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WOD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

