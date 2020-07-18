Hva er wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

For en mer dyptgående forståelse av wNXM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om wNXM Hvor mye er wNXM (WNXM) verdt i dag? Live WNXM prisen i USD er 101.99 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WNXM-til-USD-pris? $ 101.99 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WNXM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for wNXM? Markedsverdien for WNXM er $ 57.70M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WNXM? Den sirkulerende forsyningen av WNXM er 565.73K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWNXM ? WNXM oppnådde en ATH-pris på 134.14417963 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WNXM? WNXM så en ATL-pris på 7.823164130047671 USD . Hva er handelsvolumet til WNXM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WNXM er $ 57.61K USD . Vil WNXM gå høyere i år? WNXM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WNXM prisprognosen for en mer grundig analyse.

wNXM (WNXM) Viktige bransjeoppdateringer

