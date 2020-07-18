wNXM (WNXM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i wNXM (WNXM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

wNXM (WNXM) Informasjon Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Offisiell nettside: https://nexusmutual.io/ Teknisk dokument: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Kjøp WNXM nå!

wNXM (WNXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for wNXM (WNXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.86M $ 55.86M $ 55.86M Total forsyning: $ 563.65K $ 563.65K $ 563.65K Sirkulerende forsyning: $ 563.65K $ 563.65K $ 563.65K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.86M $ 55.86M $ 55.86M All-time high: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 All-Time Low: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Nåværende pris: $ 99.1 $ 99.1 $ 99.1 Lær mer om wNXM (WNXM) pris

wNXM (WNXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak wNXM (WNXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNXMs tokenomics, kan du utforske WNXM tokenets livepris!

