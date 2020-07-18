WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Navn WNXM

RangeringNo.9403

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)62.19%

Opplagsforsyning548,672.0161063

Maksimal forsyning0

Total forsyning548,672.0161063

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato 2020-07-18 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high134.14417963,2021-05-12

Laveste pris7.823164130047671,2022-12-30

Offentlig blokkjede ETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

