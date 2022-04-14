The Winkyverse (WNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Winkyverse (WNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Winkyverse (WNK) Informasjon The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Offisiell nettside: https://www.winkyverse.io/ Teknisk dokument: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Kjøp WNK nå!

The Winkyverse (WNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Winkyverse (WNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 510.53K $ 510.53K $ 510.53K Total forsyning: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Sirkulerende forsyning: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 603.79K $ 603.79K $ 603.79K All-time high: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 All-Time Low: $ 0.000092020436538883 $ 0.000092020436538883 $ 0.000092020436538883 Nåværende pris: $ 0.00009289 $ 0.00009289 $ 0.00009289 Lær mer om The Winkyverse (WNK) pris

The Winkyverse (WNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Winkyverse (WNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNKs tokenomics, kan du utforske WNK tokenets livepris!

