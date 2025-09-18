Dagens The Winkyverse livepris er 0.00009229 USD. Spor prisoppdateringer for WNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Winkyverse livepris er 0.00009229 USD. Spor prisoppdateringer for WNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

The Winkyverse Logo

The Winkyverse Pris(WNK)

1 WNK til USD livepris:

$0.00009229
-0.10%1D
USD
The Winkyverse (WNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:39:25 (UTC+8)

The Winkyverse (WNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00009218
24 timer lav
$ 0.00009244
24 timer høy

$ 0.00009218
$ 0.00009244
$ 0.043663118041887015
$ 0.000092020436538883
-0.10%

+0.34%

The Winkyverse (WNK) sanntidsprisen er $ 0.00009229. I løpet av de siste 24 timene har WNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009218 og et toppnivå på $ 0.00009244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WNK er $ 0.043663118041887015, mens den rekordlave prisen er $ 0.000092020436538883.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WNK endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Winkyverse (WNK) Markedsinformasjon

No.2542

$ 507.23K
$ 56.25K
$ 599.89K
5.50B
6,500,000,000
6,496,053,904.515731
84.55%

BASE

Nåværende markedsverdi på The Winkyverse er $ 507.23K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.25K. Den sirkulerende forsyningen på WNK er 5.50B, med en total tilgang på 6496053904.515731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 599.89K.

The Winkyverse (WNK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The Winkyverse for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000924-0.10%
30 dager$ -0.00001571-14.55%
60 dager$ -0.00002531-21.53%
90 dager$ -0.00005181-35.96%
The Winkyverse Prisendring i dag

I dag registrerte WNK en endring på $ -0.0000000924 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The Winkyverse 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001571 (-14.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The Winkyverse 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WNK en endring på $ -0.00002531 (-21.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The Winkyverse 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00005181-35.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The Winkyverse (WNK)?

Sjekk ut The Winkyverse Prishistorikk-siden nå.

Hva er The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Winkyverse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WNK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The Winkyverse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Winkyverse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Winkyverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Winkyverse (WNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Winkyverse (WNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Winkyverse.

Sjekk The Winkyverseprisprognosen nå!

The Winkyverse (WNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Winkyverse (WNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Winkyverse (WNK)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Winkyverse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Winkyverse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WNK til lokale valutaer

The Winkyverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Winkyverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell The Winkyverse nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The Winkyverse

Hvor mye er The Winkyverse (WNK) verdt i dag?
Live WNK prisen i USD er 0.00009229 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WNK til USD er $ 0.00009229. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Winkyverse?
Markedsverdien for WNK er $ 507.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WNK?
Den sirkulerende forsyningen av WNK er 5.50B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWNK ?
WNK oppnådde en ATH-pris på 0.043663118041887015 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WNK?
WNK så en ATL-pris på 0.000092020436538883 USD.
Hva er handelsvolumet til WNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WNK er $ 56.25K USD.
Vil WNK gå høyere i år?
WNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:39:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

