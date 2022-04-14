SynFutures (F) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SynFutures (F), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SynFutures (F) Informasjon SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more. Offisiell nettside: https://www.synfutures.com/ Teknisk dokument: https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9 Kjøp F nå!

SynFutures (F) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SynFutures (F), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.85M $ 42.85M $ 42.85M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.41M $ 170.41M $ 170.41M All-time high: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 All-Time Low: $ 0.006186995496240819 $ 0.006186995496240819 $ 0.006186995496240819 Nåværende pris: $ 0.017041 $ 0.017041 $ 0.017041 Lær mer om SynFutures (F) pris

SynFutures (F) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SynFutures (F) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet F tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange F tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Fs tokenomics, kan du utforske F tokenets livepris!

Hvordan kjøpe F Interessert i å legge til SynFutures (F) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe F, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper F på MEXC nå!

SynFutures (F) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til F hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for F nå!

F prisforutsigelse Vil du vite hvor F kan være på vei? Vår F prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se F tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!