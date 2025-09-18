Dagens WINR Protocol livepris er 0.01189 USD. Spor prisoppdateringer for WINR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WINR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WINR Protocol livepris er 0.01189 USD. Spor prisoppdateringer for WINR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WINR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WINR Protocol Pris(WINR)

1 WINR til USD livepris:

$0.01189
$0.01189$0.01189
+2.41%1D
WINR Protocol (WINR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:23:33 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24 timer lav
$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231
24 timer høy

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231

$ 0.14633127912041108
$ 0.14633127912041108$ 0.14633127912041108

$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984$ 0.005103836506161984

+1.53%

+2.41%

+53.81%

+53.81%

WINR Protocol (WINR) sanntidsprisen er $ 0.01189. I løpet av de siste 24 timene har WINR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01 og et toppnivå på $ 0.01231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WINR er $ 0.14633127912041108, mens den rekordlave prisen er $ 0.005103836506161984.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WINR endret seg med +1.53% i løpet av den siste timen, +2.41% over 24 timer og +53.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WINR Protocol (WINR) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.77K
$ 33.77K$ 33.77K

$ 10.83M
$ 10.83M$ 10.83M

0.00
0.00 0.00

910,436,702
910,436,702 910,436,702

518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267

0.00%

Nåværende markedsverdi på WINR Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 33.77K. Den sirkulerende forsyningen på WINR er 0.00, med en total tilgang på 518150658.64224267. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.83M.

WINR Protocol (WINR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WINR Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002798+2.41%
30 dager$ +0.00618+108.23%
60 dager$ +0.00653+121.82%
90 dager$ +0.00474+66.29%
WINR Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte WINR en endring på $ +0.0002798 (+2.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WINR Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00618 (+108.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WINR Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WINR en endring på $ +0.00653 (+121.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WINR Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00474+66.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WINR Protocol (WINR)?

Sjekk ut WINR Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

WINR Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WINR Protocol (WINR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WINR Protocol (WINR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WINR Protocol.

WINR Protocol (WINR) tokenomics

Hvordan kjøpe WINR Protocol (WINR)

WINR til lokale valutaer

WINR Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WINR Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WINR Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WINR Protocol

Hvor mye er WINR Protocol (WINR) verdt i dag?
Live WINR prisen i USD er 0.01189 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WINR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WINR til USD er $ 0.01189. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WINR Protocol?
Markedsverdien for WINR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WINR?
Den sirkulerende forsyningen av WINR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWINR ?
WINR oppnådde en ATH-pris på 0.14633127912041108 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WINR?
WINR så en ATL-pris på 0.005103836506161984 USD.
Hva er handelsvolumet til WINR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WINR er $ 33.77K USD.
Vil WINR gå høyere i år?
WINR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WINR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:23:33 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

