WINR Protocol (WINR) Informasjon WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Offisiell nettside: https://winr.games/ Teknisk dokument: https://docs.winr.games/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Kjøp WINR nå!

WINR Protocol (WINR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WINR Protocol (WINR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 735.66M $ 735.66M $ 735.66M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M All-time high: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 All-Time Low: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Nåværende pris: $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097 Lær mer om WINR Protocol (WINR) pris

WINR Protocol (WINR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WINR Protocol (WINR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINRs tokenomics, kan du utforske WINR tokenets livepris!

