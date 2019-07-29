WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Opplagsforsyning993,701,859,243.3864

Maksimal forsyning993,701,859,243.3864

Total forsyning993,701,859,243.3864

Utstedelsesdato2019-07-29 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00296486,2021-04-05

Laveste pris0.0000414521353705,2020-03-13

Offentlig blokkjedeTRX

IntroduksjonThe first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

