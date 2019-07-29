WINK (WIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WINK (WIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WINK (WIN) Informasjon The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Offisiell nettside: https://winklink.org/ Teknisk dokument: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7

WINK (WIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WINK (WIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.28M $ 51.28M $ 51.28M Total forsyning: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Sirkulerende forsyning: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.28M $ 51.28M $ 51.28M All-time high: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 All-Time Low: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Nåværende pris: $ 0.00005161 $ 0.00005161 $ 0.00005161 Lær mer om WINK (WIN) pris

WINK (WIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WINK (WIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINs tokenomics, kan du utforske WIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WIN Interessert i å legge til WINK (WIN) i porteføljen din?

WINK (WIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WIN nå!

WIN prisforutsigelse Vil du vite hvor WIN kan være på vei? Vår WIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIN tokenets prisforutsigelse nå!

