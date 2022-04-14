Welf (WELF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Welf (WELF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Welf (WELF) Informasjon WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Offisiell nettside: https://www.welf.com/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Kjøp WELF nå!

Welf (WELF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Welf (WELF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.08M $ 28.08M $ 28.08M All-time high: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 All-Time Low: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Nåværende pris: $ 0.5615 $ 0.5615 $ 0.5615 Lær mer om Welf (WELF) pris

Welf (WELF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Welf (WELF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WELF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WELF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WELFs tokenomics, kan du utforske WELF tokenets livepris!

Welf (WELF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WELF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WELF nå!

WELF prisforutsigelse Vil du vite hvor WELF kan være på vei? Vår WELF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WELF tokenets prisforutsigelse nå!

