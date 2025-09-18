Hva er Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wrapped BTC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Wrapped BTC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wrapped BTC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wrapped BTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped BTC (WBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped BTC (WBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped BTC.

Sjekk Wrapped BTCprisprognosen nå!

Wrapped BTC (WBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped BTC (WBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wrapped BTC (WBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperWrapped BTC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wrapped BTC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WBTC til lokale valutaer

Prøv konverting

Wrapped BTC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wrapped BTC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped BTC Hvor mye er Wrapped BTC (WBTC) verdt i dag? Live WBTC prisen i USD er 115,848.58 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WBTC-til-USD-pris? $ 115,848.58 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WBTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wrapped BTC? Markedsverdien for WBTC er $ 14.76B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WBTC? Den sirkulerende forsyningen av WBTC er 127.40K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWBTC ? WBTC oppnådde en ATH-pris på 123,958.3989045868 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WBTC? WBTC så en ATL-pris på 3,330.11634888 USD . Hva er handelsvolumet til WBTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WBTC er $ 5.57M USD . Vil WBTC gå høyere i år? WBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Wrapped BTC (WBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

