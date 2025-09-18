Dagens Wrapped BTC livepris er 115848.58 USD. Spor prisoppdateringer for WBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped BTC livepris er 115848.58 USD. Spor prisoppdateringer for WBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped BTC Logo

Wrapped BTC Pris(WBTC)

1 WBTC til USD livepris:

$115,839.6
$115,839.6
-1.47%1D
USD
Wrapped BTC (WBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:26 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 115,503.74
$ 115,503.74$ 115,503.74
24 timer lav
$ 117,886.6
$ 117,886.6$ 117,886.6
24 timer høy

$ 115,503.74
$ 115,503.74$ 115,503.74

$ 117,886.6
$ 117,886.6$ 117,886.6

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

-0.11%

-1.47%

+0.62%

+0.62%

Wrapped BTC (WBTC) sanntidsprisen er $ 115,848.58. I løpet av de siste 24 timene har WBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,503.74 og et toppnivå på $ 117,886.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBTC er $ 123,958.3989045868, mens den rekordlave prisen er $ 3,330.11634888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBTC endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og +0.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped BTC (WBTC) Markedsinformasjon

No.9317

$ 14.76B
$ 14.76B$ 14.76B

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

$ 14.76B
$ 14.76B$ 14.76B

127.40K
127.40K 127.40K

127,404.59964837
127,404.59964837 127,404.59964837

ETH

Nåværende markedsverdi på Wrapped BTC er $ 14.76B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.57M. Den sirkulerende forsyningen på WBTC er 127.40K, med en total tilgang på 127404.59964837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.76B.

Wrapped BTC (WBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wrapped BTC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,728.2474-1.47%
30 dager$ +2,506.73+2.21%
60 dager$ -2,236.16-1.90%
90 dager$ +12,328.21+11.90%
Wrapped BTC Prisendring i dag

I dag registrerte WBTC en endring på $ -1,728.2474 (-1.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wrapped BTC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +2,506.73 (+2.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wrapped BTC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WBTC en endring på $ -2,236.16 (-1.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wrapped BTC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +12,328.21+11.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wrapped BTC (WBTC)?

Sjekk ut Wrapped BTC Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wrapped BTC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wrapped BTC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wrapped BTC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wrapped BTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped BTC (WBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped BTC (WBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped BTC.

Sjekk Wrapped BTCprisprognosen nå!

Wrapped BTC (WBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped BTC (WBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wrapped BTC (WBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperWrapped BTC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wrapped BTC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WBTC til lokale valutaer

1 Wrapped BTC(WBTC) til VND
3,048,555,382.7
1 Wrapped BTC(WBTC) til AUD
A$174,931.3558
1 Wrapped BTC(WBTC) til GBP
85,727.9492
1 Wrapped BTC(WBTC) til EUR
98,471.293
1 Wrapped BTC(WBTC) til USD
$115,848.58
1 Wrapped BTC(WBTC) til MYR
RM486,564.036
1 Wrapped BTC(WBTC) til TRY
4,792,655.7546
1 Wrapped BTC(WBTC) til JPY
¥17,029,741.26
1 Wrapped BTC(WBTC) til ARS
ARS$170,867,387.6136
1 Wrapped BTC(WBTC) til RUB
9,637,443.3702
1 Wrapped BTC(WBTC) til INR
10,205,101.4122
1 Wrapped BTC(WBTC) til IDR
Rp1,930,808,894.3428
1 Wrapped BTC(WBTC) til KRW
162,025,823.988
1 Wrapped BTC(WBTC) til PHP
6,611,478.4606
1 Wrapped BTC(WBTC) til EGP
￡E.5,579,267.6128
1 Wrapped BTC(WBTC) til BRL
R$616,314.4456
1 Wrapped BTC(WBTC) til CAD
C$158,712.5546
1 Wrapped BTC(WBTC) til BDT
14,103,406.1292
1 Wrapped BTC(WBTC) til NGN
173,165,823.4408
1 Wrapped BTC(WBTC) til COP
$452,533,515.625
1 Wrapped BTC(WBTC) til ZAR
R.2,008,814.3772
1 Wrapped BTC(WBTC) til UAH
4,786,863.3256
1 Wrapped BTC(WBTC) til TZS
T.Sh.286,753,039.1592
1 Wrapped BTC(WBTC) til VES
Bs18,883,318.54
1 Wrapped BTC(WBTC) til CLP
$110,635,393.9
1 Wrapped BTC(WBTC) til PKR
Rs32,882,460.9472
1 Wrapped BTC(WBTC) til KZT
62,721,579.6978
1 Wrapped BTC(WBTC) til THB
฿3,690,935.7588
1 Wrapped BTC(WBTC) til TWD
NT$3,502,102.5734
1 Wrapped BTC(WBTC) til AED
د.إ425,164.2886
1 Wrapped BTC(WBTC) til CHF
Fr91,520.3782
1 Wrapped BTC(WBTC) til HKD
HK$900,143.4666
1 Wrapped BTC(WBTC) til AMD
֏44,335,251.566
1 Wrapped BTC(WBTC) til MAD
.د.م1,044,954.1916
1 Wrapped BTC(WBTC) til MXN
$2,128,138.4146
1 Wrapped BTC(WBTC) til SAR
ريال434,432.175
1 Wrapped BTC(WBTC) til ETB
Br16,632,380.6306
1 Wrapped BTC(WBTC) til KES
KSh14,965,319.5644
1 Wrapped BTC(WBTC) til JOD
د.أ82,136.64322
1 Wrapped BTC(WBTC) til PLN
420,530.3454
1 Wrapped BTC(WBTC) til RON
лв500,465.8656
1 Wrapped BTC(WBTC) til SEK
kr1,090,135.1378
1 Wrapped BTC(WBTC) til BGN
лв192,308.6428
1 Wrapped BTC(WBTC) til HUF
Ft38,563,675.3104
1 Wrapped BTC(WBTC) til CZK
2,396,907.1202
1 Wrapped BTC(WBTC) til KWD
د.ك35,333.8169
1 Wrapped BTC(WBTC) til ILS
385,775.7714
1 Wrapped BTC(WBTC) til BOB
Bs800,513.6878
1 Wrapped BTC(WBTC) til AZN
196,942.586
1 Wrapped BTC(WBTC) til TJS
SM1,084,342.7088
1 Wrapped BTC(WBTC) til GEL
312,791.166
1 Wrapped BTC(WBTC) til AOA
Kz105,604,090.0706
1 Wrapped BTC(WBTC) til BHD
.د.ب43,674.91466
1 Wrapped BTC(WBTC) til BMD
$115,848.58
1 Wrapped BTC(WBTC) til DKK
kr735,638.483
1 Wrapped BTC(WBTC) til HNL
L3,036,391.2818
1 Wrapped BTC(WBTC) til MUR
5,252,574.6172
1 Wrapped BTC(WBTC) til NAD
$2,009,972.863
1 Wrapped BTC(WBTC) til NOK
kr1,152,693.371
1 Wrapped BTC(WBTC) til NZD
$196,942.586
1 Wrapped BTC(WBTC) til PAB
B/.115,848.58
1 Wrapped BTC(WBTC) til PGK
K484,247.0644
1 Wrapped BTC(WBTC) til QAR
ر.ق420,530.3454
1 Wrapped BTC(WBTC) til RSD
дин.11,557,054.3408
1 Wrapped BTC(WBTC) til UZS
soʻm1,430,228,338.6486
1 Wrapped BTC(WBTC) til ALL
L9,552,873.9068
1 Wrapped BTC(WBTC) til ANG
ƒ207,368.9582
1 Wrapped BTC(WBTC) til AWG
ƒ208,527.444
1 Wrapped BTC(WBTC) til BBD
$231,697.16
1 Wrapped BTC(WBTC) til BAM
KM192,308.6428
1 Wrapped BTC(WBTC) til BIF
Fr345,808,011.3
1 Wrapped BTC(WBTC) til BND
$148,286.1824
1 Wrapped BTC(WBTC) til BSD
$115,848.58
1 Wrapped BTC(WBTC) til JMD
$18,583,270.7178
1 Wrapped BTC(WBTC) til KHR
465,254,848.1948
1 Wrapped BTC(WBTC) til KMF
Fr48,424,706.44
1 Wrapped BTC(WBTC) til LAK
2,518,447,340.9354
1 Wrapped BTC(WBTC) til LKR
Rs35,041,878.4784
1 Wrapped BTC(WBTC) til MDL
L1,911,501.57
1 Wrapped BTC(WBTC) til MGA
Ar512,603,321.3266
1 Wrapped BTC(WBTC) til MOP
P927,947.1258
1 Wrapped BTC(WBTC) til MVR
1,772,483.274
1 Wrapped BTC(WBTC) til MWK
MK201,125,878.2238
1 Wrapped BTC(WBTC) til MZN
MT7,402,724.262
1 Wrapped BTC(WBTC) til NPR
Rs16,325,381.8936
1 Wrapped BTC(WBTC) til PYG
827,390,558.36
1 Wrapped BTC(WBTC) til RWF
Fr167,864,592.42
1 Wrapped BTC(WBTC) til SBD
$949,958.356
1 Wrapped BTC(WBTC) til SCR
1,763,215.3876
1 Wrapped BTC(WBTC) til SRD
$4,412,672.4122
1 Wrapped BTC(WBTC) til SVC
$1,013,675.075
1 Wrapped BTC(WBTC) til SZL
L2,009,972.863
1 Wrapped BTC(WBTC) til TMT
m405,470.03
1 Wrapped BTC(WBTC) til TND
د.ت337,119.3678
1 Wrapped BTC(WBTC) til TTD
$784,294.8866
1 Wrapped BTC(WBTC) til UGX
Sh406,396,818.64
1 Wrapped BTC(WBTC) til XAF
Fr64,643,507.64
1 Wrapped BTC(WBTC) til XCD
$312,791.166
1 Wrapped BTC(WBTC) til XOF
Fr64,643,507.64
1 Wrapped BTC(WBTC) til XPF
Fr11,700,706.58
1 Wrapped BTC(WBTC) til BWP
P1,543,103.0856
1 Wrapped BTC(WBTC) til BZD
$232,855.6458
1 Wrapped BTC(WBTC) til CVE
$10,864,279.8324
1 Wrapped BTC(WBTC) til DJF
Fr20,621,047.24
1 Wrapped BTC(WBTC) til DOP
$7,184,928.9316
1 Wrapped BTC(WBTC) til DZD
د.ج15,009,342.0248
1 Wrapped BTC(WBTC) til FJD
$260,659.305
1 Wrapped BTC(WBTC) til GNF
Fr1,007,303,403.1
1 Wrapped BTC(WBTC) til GTQ
Q887,400.1228
1 Wrapped BTC(WBTC) til GYD
$24,245,949.3082
1 Wrapped BTC(WBTC) til ISK
kr14,017,678.18

Wrapped BTC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wrapped BTC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wrapped BTC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped BTC

Hvor mye er Wrapped BTC (WBTC) verdt i dag?
Live WBTC prisen i USD er 115,848.58 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WBTC til USD er $ 115,848.58. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped BTC?
Markedsverdien for WBTC er $ 14.76B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WBTC?
Den sirkulerende forsyningen av WBTC er 127.40K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWBTC ?
WBTC oppnådde en ATH-pris på 123,958.3989045868 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WBTC?
WBTC så en ATL-pris på 3,330.11634888 USD.
Hva er handelsvolumet til WBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WBTC er $ 5.57M USD.
Vil WBTC gå høyere i år?
WBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:26 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

