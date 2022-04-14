Wrapped BTC (WBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped BTC (WBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped BTC (WBTC) Informasjon Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Offisiell nettside: https://wbtc.network Teknisk dokument: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Kjøp WBTC nå!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped BTC (WBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.61B $ 14.61B $ 14.61B Total forsyning: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Sirkulerende forsyning: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.61B $ 14.61B $ 14.61B All-time high: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 All-Time Low: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Nåværende pris: $ 114,709.97 $ 114,709.97 $ 114,709.97 Lær mer om Wrapped BTC (WBTC) pris

Wrapped BTC (WBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped BTC (WBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WBTCs tokenomics, kan du utforske WBTC tokenets livepris!

Wrapped BTC (WBTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WBTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WBTC nå!

WBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor WBTC kan være på vei? Vår WBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WBTC tokenets prisforutsigelse nå!

