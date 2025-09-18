Dagens Waves livepris er 1.1185 USD. Spor prisoppdateringer for WAVES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Waves livepris er 1.1185 USD. Spor prisoppdateringer for WAVES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Waves Pris(WAVES)

$1.1195
+0.32%1D
Waves (WAVES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:06:37 (UTC+8)

Waves (WAVES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.11
24 timer lav
$ 1.1578
24 timer høy

$ 1.11
$ 1.1578
$ 62.35569555868911
$ 0.12268400192260742
-0.10%

+0.32%

-1.42%

-1.42%

Waves (WAVES) sanntidsprisen er $ 1.1185. I løpet av de siste 24 timene har WAVES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.11 og et toppnivå på $ 1.1578, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVES er $ 62.35569555868911, mens den rekordlave prisen er $ 0.12268400192260742.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVES endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waves (WAVES) Markedsinformasjon

No.309

$ 132.93M
$ 68.58K
$ 132.93M
118.85M
--
118,851,028
WAVES

Nåværende markedsverdi på Waves er $ 132.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 68.58K. Den sirkulerende forsyningen på WAVES er 118.85M, med en total tilgang på 118851028. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.93M.

Waves (WAVES) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Waves for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003571+0.32%
30 dager$ -0.2465-18.06%
60 dager$ -0.0378-3.27%
90 dager$ +0.1642+17.20%
Waves Prisendring i dag

I dag registrerte WAVES en endring på $ +0.003571 (+0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Waves 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.2465 (-18.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Waves 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAVES en endring på $ -0.0378 (-3.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Waves 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1642+17.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Waves (WAVES)?

Sjekk ut Waves Prishistorikk-siden nå.

Hva er Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Waves investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WAVES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Waves på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Waves kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Waves Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Waves (WAVES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Waves (WAVES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Waves.

Sjekk Wavesprisprognosen nå!

Waves (WAVES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Waves (WAVES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAVES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Waves (WAVES)

Leter du etter hvordan du kjøperWaves? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Waves på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WAVES til lokale valutaer

1 Waves(WAVES) til VND
1 Waves(WAVES) til AUD
1 Waves(WAVES) til GBP
1 Waves(WAVES) til EUR
1 Waves(WAVES) til USD
1 Waves(WAVES) til MYR
1 Waves(WAVES) til TRY
1 Waves(WAVES) til JPY
1 Waves(WAVES) til ARS
1 Waves(WAVES) til RUB
1 Waves(WAVES) til INR
1 Waves(WAVES) til IDR
1 Waves(WAVES) til KRW
1 Waves(WAVES) til PHP
1 Waves(WAVES) til EGP
1 Waves(WAVES) til BRL
1 Waves(WAVES) til CAD
1 Waves(WAVES) til BDT
1 Waves(WAVES) til NGN
1 Waves(WAVES) til COP
1 Waves(WAVES) til ZAR
1 Waves(WAVES) til UAH
1 Waves(WAVES) til TZS
1 Waves(WAVES) til VES
1 Waves(WAVES) til CLP
1 Waves(WAVES) til PKR
1 Waves(WAVES) til KZT
1 Waves(WAVES) til THB
1 Waves(WAVES) til TWD
1 Waves(WAVES) til AED
1 Waves(WAVES) til CHF
1 Waves(WAVES) til HKD
1 Waves(WAVES) til AMD
1 Waves(WAVES) til MAD
1 Waves(WAVES) til MXN
1 Waves(WAVES) til SAR
1 Waves(WAVES) til ETB
1 Waves(WAVES) til KES
1 Waves(WAVES) til JOD
1 Waves(WAVES) til PLN
1 Waves(WAVES) til RON
1 Waves(WAVES) til SEK
1 Waves(WAVES) til BGN
1 Waves(WAVES) til HUF
1 Waves(WAVES) til CZK
1 Waves(WAVES) til KWD
1 Waves(WAVES) til ILS
1 Waves(WAVES) til BOB
1 Waves(WAVES) til AZN
1 Waves(WAVES) til TJS
1 Waves(WAVES) til GEL
1 Waves(WAVES) til AOA
1 Waves(WAVES) til BHD
1 Waves(WAVES) til BMD
1 Waves(WAVES) til DKK
1 Waves(WAVES) til HNL
1 Waves(WAVES) til MUR
1 Waves(WAVES) til NAD
1 Waves(WAVES) til NOK
1 Waves(WAVES) til NZD
1 Waves(WAVES) til PAB
1 Waves(WAVES) til PGK
1 Waves(WAVES) til QAR
1 Waves(WAVES) til RSD
1 Waves(WAVES) til UZS
1 Waves(WAVES) til ALL
1 Waves(WAVES) til ANG
1 Waves(WAVES) til AWG
1 Waves(WAVES) til BBD
1 Waves(WAVES) til BAM
1 Waves(WAVES) til BIF
1 Waves(WAVES) til BND
1 Waves(WAVES) til BSD
1 Waves(WAVES) til JMD
1 Waves(WAVES) til KHR
1 Waves(WAVES) til KMF
1 Waves(WAVES) til LAK
1 Waves(WAVES) til LKR
1 Waves(WAVES) til MDL
1 Waves(WAVES) til MGA
1 Waves(WAVES) til MOP
1 Waves(WAVES) til MVR
1 Waves(WAVES) til MWK
1 Waves(WAVES) til MZN
1 Waves(WAVES) til NPR
1 Waves(WAVES) til PYG
1 Waves(WAVES) til RWF
1 Waves(WAVES) til SBD
1 Waves(WAVES) til SCR
1 Waves(WAVES) til SRD
1 Waves(WAVES) til SVC
1 Waves(WAVES) til SZL
1 Waves(WAVES) til TMT
1 Waves(WAVES) til TND
1 Waves(WAVES) til TTD
1 Waves(WAVES) til UGX
1 Waves(WAVES) til XAF
1 Waves(WAVES) til XCD
1 Waves(WAVES) til XOF
1 Waves(WAVES) til XPF
1 Waves(WAVES) til BWP
1 Waves(WAVES) til BZD
1 Waves(WAVES) til CVE
1 Waves(WAVES) til DJF
1 Waves(WAVES) til DOP
1 Waves(WAVES) til DZD
1 Waves(WAVES) til FJD
1 Waves(WAVES) til GNF
1 Waves(WAVES) til GTQ
1 Waves(WAVES) til GYD
1 Waves(WAVES) til ISK
Waves Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Waves, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Waves nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Waves

Hvor mye er Waves (WAVES) verdt i dag?
Live WAVES prisen i USD er 1.1185 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAVES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAVES til USD er $ 1.1185. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Waves?
Markedsverdien for WAVES er $ 132.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAVES?
Den sirkulerende forsyningen av WAVES er 118.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAVES ?
WAVES oppnådde en ATH-pris på 62.35569555868911 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAVES?
WAVES så en ATL-pris på 0.12268400192260742 USD.
Hva er handelsvolumet til WAVES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAVES er $ 68.58K USD.
Vil WAVES gå høyere i år?
WAVES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAVES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:06:37 (UTC+8)

Waves (WAVES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

