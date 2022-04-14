Waves (WAVES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Waves (WAVES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Waves (WAVES) Informasjon Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Offisiell nettside: https://waves.tech/ Teknisk dokument: https://docs.waves.tech/en/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Kjøp WAVES nå!

Waves (WAVES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waves (WAVES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.55M $ 125.55M $ 125.55M Total forsyning: $ 118.88M $ 118.88M $ 118.88M Sirkulerende forsyning: $ 118.88M $ 118.88M $ 118.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.55M $ 125.55M $ 125.55M All-time high: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 All-Time Low: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Nåværende pris: $ 1.0561 $ 1.0561 $ 1.0561 Lær mer om Waves (WAVES) pris

Waves (WAVES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waves (WAVES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAVES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAVES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAVESs tokenomics, kan du utforske WAVES tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WAVES Interessert i å legge til Waves (WAVES) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WAVES, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WAVES på MEXC nå!

Waves (WAVES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WAVES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WAVES nå!

WAVES prisforutsigelse Vil du vite hvor WAVES kan være på vei? Vår WAVES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAVES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!