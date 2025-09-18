Dagens Ambire Wallet livepris er 0.02513 USD. Spor prisoppdateringer for WALLET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALLET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ambire Wallet livepris er 0.02513 USD. Spor prisoppdateringer for WALLET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALLET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ambire Wallet Pris(WALLET)

$0.02513
$0.02513
-0.07%1D
Ambire Wallet (WALLET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:59 (UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) Prisinformasjon (USD)

$ 0.02507
$ 0.02507
$ 0.02523
$ 0.02523
$ 0.02507
$ 0.02507

$ 0.02523
$ 0.02523

$ 0.20064258285841255
$ 0.20064258285841255

$ 0.000638616003044836
$ 0.000638616003044836

-0.04%

-0.06%

-9.35%

-9.35%

Ambire Wallet (WALLET) sanntidsprisen er $ 0.02513. I løpet av de siste 24 timene har WALLET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02507 og et toppnivå på $ 0.02523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALLET er $ 0.20064258285841255, mens den rekordlave prisen er $ 0.000638616003044836.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALLET endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -9.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ambire Wallet (WALLET) Markedsinformasjon

$ 18.11M
$ 18.11M

$ 150.88K
$ 150.88K

$ 25.13M
$ 25.13M

720.63M
720.63M

1,000,000,000
1,000,000,000

720,632,876.2708167
720,632,876.2708167

72.06%

Nåværende markedsverdi på Ambire Wallet er $ 18.11M, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.88K. Den sirkulerende forsyningen på WALLET er 720.63M, med en total tilgang på 720632876.2708167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.13M.

Ambire Wallet (WALLET) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ambire Wallet for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000176-0.06%
30 dager$ -0.00186-6.90%
60 dager$ +0.00583+30.20%
90 dager$ +0.0107+74.15%
Ambire Wallet Prisendring i dag

I dag registrerte WALLET en endring på $ -0.0000176 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ambire Wallet 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00186 (-6.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ambire Wallet 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WALLET en endring på $ +0.00583 (+30.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ambire Wallet 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0107+74.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ambire Wallet (WALLET)?

Sjekk ut Ambire Wallet Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ambire Wallet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WALLET Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ambire Wallet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ambire Wallet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ambire Wallet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ambire Wallet (WALLET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ambire Wallet (WALLET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ambire Wallet.

Sjekk Ambire Walletprisprognosen nå!

Ambire Wallet (WALLET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ambire Wallet (WALLET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WALLET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ambire Wallet (WALLET)

Leter du etter hvordan du kjøperAmbire Wallet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ambire Wallet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WALLET til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Ambire Wallet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ambire Wallet nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell Ambire Wallet nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ambire Wallet

Hvor mye er Ambire Wallet (WALLET) verdt i dag?
Live WALLET prisen i USD er 0.02513 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WALLET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WALLET til USD er $ 0.02513. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ambire Wallet?
Markedsverdien for WALLET er $ 18.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WALLET?
Den sirkulerende forsyningen av WALLET er 720.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWALLET ?
WALLET oppnådde en ATH-pris på 0.20064258285841255 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WALLET?
WALLET så en ATL-pris på 0.000638616003044836 USD.
Hva er handelsvolumet til WALLET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WALLET er $ 150.88K USD.
Vil WALLET gå høyere i år?
WALLET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WALLET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:59 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000
September 18, 2025

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?
September 18, 2025

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli
September 17, 2025

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

