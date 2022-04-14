Ambire Wallet (WALLET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ambire Wallet (WALLET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ambire Wallet (WALLET) Informasjon Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Offisiell nettside: https://www.ambire.com/ Teknisk dokument: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Kjøp WALLET nå!

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ambire Wallet (WALLET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.87M $ 17.87M $ 17.87M Total forsyning: $ 720.74M $ 720.74M $ 720.74M Sirkulerende forsyning: $ 720.74M $ 720.74M $ 720.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.79M $ 24.79M $ 24.79M All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Nåværende pris: $ 0.02479 $ 0.02479 $ 0.02479 Lær mer om Ambire Wallet (WALLET) pris

Ambire Wallet (WALLET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ambire Wallet (WALLET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WALLET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WALLET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WALLETs tokenomics, kan du utforske WALLET tokenets livepris!

Ambire Wallet (WALLET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WALLET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WALLET nå!

WALLET prisforutsigelse Vil du vite hvor WALLET kan være på vei? Vår WALLET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WALLET tokenets prisforutsigelse nå!

