Dagens WAGMI Games livepris er 0.00000471 USD. Spor prisoppdateringer for WAGMIGAMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAGMIGAMES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WAGMI Games Logo

WAGMI Games Pris(WAGMIGAMES)

1 WAGMIGAMES til USD livepris:

$0.00000471
-0.42%1D
USD
WAGMI Games (WAGMIGAMES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:52:42 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000469
24 timer lav
$ 0.00000497
24 timer høy

$ 0.00000469
$ 0.00000497
$ 0.000037006097533114
$ 0.000002194837186306
0.00%

-0.42%

-19.08%

-19.08%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) sanntidsprisen er $ 0.00000471. I løpet av de siste 24 timene har WAGMIGAMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000469 og et toppnivå på $ 0.00000497, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAGMIGAMES er $ 0.000037006097533114, mens den rekordlave prisen er $ 0.000002194837186306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAGMIGAMES endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -19.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Markedsinformasjon

No.1159

$ 10.36M
$ 119.65K
$ 10.36M
2.20T
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000
100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på WAGMI Games er $ 10.36M, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.65K. Den sirkulerende forsyningen på WAGMIGAMES er 2.20T, med en total tilgang på 2200000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.36M.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WAGMI Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000199-0.42%
30 dager$ -0.00000102-17.81%
60 dager$ -0.00000153-24.52%
90 dager$ +0.00000166+54.42%
WAGMI Games Prisendring i dag

I dag registrerte WAGMIGAMES en endring på $ -0.0000000199 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WAGMI Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000102 (-17.81%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WAGMI Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAGMIGAMES en endring på $ -0.00000153 (-24.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WAGMI Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000166+54.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WAGMI Games (WAGMIGAMES)?

Sjekk ut WAGMI Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WAGMI Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WAGMIGAMES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WAGMI Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WAGMI Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WAGMI Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WAGMI Games (WAGMIGAMES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WAGMI Games (WAGMIGAMES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WAGMI Games.

Sjekk WAGMI Gamesprisprognosen nå!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WAGMI Games (WAGMIGAMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAGMIGAMES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Leter du etter hvordan du kjøperWAGMI Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WAGMI Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WAGMIGAMES til lokale valutaer

WAGMI Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WAGMI Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WAGMI Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WAGMI Games

Hvor mye er WAGMI Games (WAGMIGAMES) verdt i dag?
Live WAGMIGAMES prisen i USD er 0.00000471 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAGMIGAMES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAGMIGAMES til USD er $ 0.00000471. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WAGMI Games?
Markedsverdien for WAGMIGAMES er $ 10.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAGMIGAMES?
Den sirkulerende forsyningen av WAGMIGAMES er 2.20T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAGMIGAMES ?
WAGMIGAMES oppnådde en ATH-pris på 0.000037006097533114 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES så en ATL-pris på 0.000002194837186306 USD.
Hva er handelsvolumet til WAGMIGAMES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAGMIGAMES er $ 119.65K USD.
Vil WAGMIGAMES gå høyere i år?
WAGMIGAMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAGMIGAMES prisprognosen for en mer grundig analyse.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

