Hva er WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WAGMI Games (WAGMIGAMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAGMIGAMES tokenets omfattende tokenomics nå!

WAGMIGAMES til lokale valutaer

WAGMI Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WAGMI Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om WAGMI Games Hvor mye er WAGMI Games (WAGMIGAMES) verdt i dag? Live WAGMIGAMES prisen i USD er 0.00000471 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WAGMIGAMES-til-USD-pris? $ 0.00000471 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WAGMIGAMES til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for WAGMI Games? Markedsverdien for WAGMIGAMES er $ 10.36M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WAGMIGAMES? Den sirkulerende forsyningen av WAGMIGAMES er 2.20T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAGMIGAMES ? WAGMIGAMES oppnådde en ATH-pris på 0.000037006097533114 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WAGMIGAMES? WAGMIGAMES så en ATL-pris på 0.000002194837186306 USD . Hva er handelsvolumet til WAGMIGAMES? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAGMIGAMES er $ 119.65K USD . Vil WAGMIGAMES gå høyere i år? WAGMIGAMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAGMIGAMES prisprognosen for en mer grundig analyse.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Viktige bransjeoppdateringer

