WAGMI Games (WAGMIGAMES) Informasjon WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Offisiell nettside: https://www.wagmigames.com Teknisk dokument: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Kjøp WAGMIGAMES nå!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WAGMI Games (WAGMIGAMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Total forsyning: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Sirkulerende forsyning: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M All-time high: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 All-Time Low: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Nåværende pris: $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 Lær mer om WAGMI Games (WAGMIGAMES) pris

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WAGMI Games (WAGMIGAMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAGMIGAMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAGMIGAMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAGMIGAMESs tokenomics, kan du utforske WAGMIGAMES tokenets livepris!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WAGMIGAMES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WAGMIGAMES nå!

WAGMIGAMES prisforutsigelse Vil du vite hvor WAGMIGAMES kan være på vei? Vår WAGMIGAMES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAGMIGAMES tokenets prisforutsigelse nå!

