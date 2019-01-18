Hva er V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

V Systems er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere V Systems investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VSYS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om V Systems på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din V Systems kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

V Systems Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil V Systems (VSYS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine V Systems (VSYS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for V Systems.

Sjekk V Systemsprisprognosen nå!

V Systems (VSYS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak V Systems (VSYS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VSYS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe V Systems (VSYS)

Leter du etter hvordan du kjøperV Systems? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe V Systems på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VSYS til lokale valutaer

Prøv konverting

V Systems Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av V Systems, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om V Systems Hvor mye er V Systems (VSYS) verdt i dag? Live VSYS prisen i USD er 0.0006118 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VSYS-til-USD-pris? $ 0.0006118 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VSYS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for V Systems? Markedsverdien for VSYS er $ 2.11M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VSYS? Den sirkulerende forsyningen av VSYS er 3.44B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVSYS ? VSYS oppnådde en ATH-pris på 0.297542300258 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VSYS? VSYS så en ATL-pris på 0.0002447931117377 USD . Hva er handelsvolumet til VSYS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VSYS er $ 154.73K USD . Vil VSYS gå høyere i år? VSYS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VSYS prisprognosen for en mer grundig analyse.

V Systems (VSYS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?