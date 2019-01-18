V Systems (VSYS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i V Systems (VSYS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

V Systems (VSYS) Informasjon V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Offisiell nettside: https://www.v.systems/ Teknisk dokument: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.v.systems/ Kjøp VSYS nå!

V Systems (VSYS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for V Systems (VSYS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Total forsyning: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Sirkulerende forsyning: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M All-time high: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 All-Time Low: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Nåværende pris: $ 0.0005134 $ 0.0005134 $ 0.0005134 Lær mer om V Systems (VSYS) pris

V Systems (VSYS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak V Systems (VSYS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VSYS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VSYS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VSYSs tokenomics, kan du utforske VSYS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VSYS Interessert i å legge til V Systems (VSYS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VSYS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VSYS på MEXC nå!

V Systems (VSYS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VSYS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VSYS nå!

VSYS prisforutsigelse Vil du vite hvor VSYS kan være på vei? Vår VSYS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VSYS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!