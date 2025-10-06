Vision pris i dag

Sanntids Vision (VSN) pris i dag er $ 0.07284, med en 1.61% endring de siste 24 timene. Nåværende VSN til USD konverteringssats er $ 0.07284 per VSN.

Vision rangerer for tiden som #146 etter markedsverdi på $ 249.17M, med en sirkulerende forsyning på 3.42B VSN. I løpet av de siste 24 timene VSN har den blitt handlet mellom $ 0.07066(laveste) og $ 0.07451 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.22489627050756025, mens tidenes laveste notering var $ 0.06855638448230492.

Kortsiktig har VSN beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -13.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 105.79K.

Vision (VSN) Markedsinformasjon

Rangering No.146 Markedsverdi $ 249.17M Volum (24 timer) $ 105.79K Fullt utvannet markedsverdi $ 305.93M Opplagsforsyning 3.42B Maksimal forsyning 4,200,000,000 Total forsyning 4,224,211,928.3935747 Opplagsforsyning 81.44% Offentlig blokkjede ETH

