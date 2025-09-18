Hva er Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Folk spør også: Andre spørsmål om Vow Hvor mye er Vow (VOW) verdt i dag? Live VOW prisen i USD er 0.051 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VOW-til-USD-pris? $ 0.051 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VOW til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Vow? Markedsverdien for VOW er $ 18.17M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VOW? Den sirkulerende forsyningen av VOW er 356.29M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVOW ? VOW oppnådde en ATH-pris på 2.688289272124897 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VOW? VOW så en ATL-pris på 0.001812976932103066 USD . Hva er handelsvolumet til VOW? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VOW er $ 98.92K USD . Vil VOW gå høyere i år? VOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VOW prisprognosen for en mer grundig analyse.

