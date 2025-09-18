Dagens Vow livepris er 0.051 USD. Spor prisoppdateringer for VOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vow livepris er 0.051 USD. Spor prisoppdateringer for VOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 VOW til USD livepris:

$0.051
$0.051
-0.97%1D
USD
Vow (VOW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:53 (UTC+8)

Vow (VOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0506
$ 0.0506
24 timer lav
$ 0.0581
$ 0.0581
24 timer høy

$ 0.0506
$ 0.0506

$ 0.0581
$ 0.0581

$ 2.688289272124897
$ 2.688289272124897

$ 0.001812976932103066
$ 0.001812976932103066

-0.20%

-0.97%

-6.43%

-6.43%

Vow (VOW) sanntidsprisen er $ 0.051. I løpet av de siste 24 timene har VOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0506 og et toppnivå på $ 0.0581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOW er $ 2.688289272124897, mens den rekordlave prisen er $ 0.001812976932103066.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOW endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -6.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vow (VOW) Markedsinformasjon

No.948

$ 18.17M
$ 18.17M

$ 98.92K
$ 98.92K

$ 58.29M
$ 58.29M

356.29M
356.29M

1,142,857,142
1,142,857,142

1,142,857,140
1,142,857,140

31.17%

ETH

Nåværende markedsverdi på Vow er $ 18.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 98.92K. Den sirkulerende forsyningen på VOW er 356.29M, med en total tilgang på 1142857140. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.29M.

Vow (VOW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Vow for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005-0.97%
30 dager$ -0.0162-24.11%
60 dager$ +0.0071+16.17%
90 dager$ -0.002-3.78%
Vow Prisendring i dag

I dag registrerte VOW en endring på $ -0.0005 (-0.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Vow 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0162 (-24.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Vow 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VOW en endring på $ +0.0071 (+16.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Vow 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002-3.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Vow (VOW)?

Sjekk ut Vow Prishistorikk-siden nå.

Hva er Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Vow er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vow investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VOW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Vow på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vow kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vow Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vow (VOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vow (VOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vow.

Sjekk Vowprisprognosen nå!

Vow (VOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vow (VOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vow (VOW)

Leter du etter hvordan du kjøperVow? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vow på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VOW til lokale valutaer

1 Vow(VOW) til VND
1,342.065
1 Vow(VOW) til AUD
A$0.07701
1 Vow(VOW) til GBP
0.03774
1 Vow(VOW) til EUR
0.04335
1 Vow(VOW) til USD
$0.051
1 Vow(VOW) til MYR
RM0.2142
1 Vow(VOW) til TRY
2.11038
1 Vow(VOW) til JPY
¥7.497
1 Vow(VOW) til ARS
ARS$75.22092
1 Vow(VOW) til RUB
4.2585
1 Vow(VOW) til INR
4.49157
1 Vow(VOW) til IDR
Rp849.99966
1 Vow(VOW) til KRW
71.22864
1 Vow(VOW) til PHP
2.90904
1 Vow(VOW) til EGP
￡E.2.45667
1 Vow(VOW) til BRL
R$0.27132
1 Vow(VOW) til CAD
C$0.06987
1 Vow(VOW) til BDT
6.20874
1 Vow(VOW) til NGN
76.23276
1 Vow(VOW) til COP
$197.67396
1 Vow(VOW) til ZAR
R.0.88332
1 Vow(VOW) til UAH
2.10732
1 Vow(VOW) til TZS
T.Sh.126.23724
1 Vow(VOW) til VES
Bs8.313
1 Vow(VOW) til CLP
$48.705
1 Vow(VOW) til PKR
Rs14.47584
1 Vow(VOW) til KZT
27.61191
1 Vow(VOW) til THB
฿1.62231
1 Vow(VOW) til TWD
NT$1.54173
1 Vow(VOW) til AED
د.إ0.18717
1 Vow(VOW) til CHF
Fr0.04029
1 Vow(VOW) til HKD
HK$0.39627
1 Vow(VOW) til AMD
֏19.5177
1 Vow(VOW) til MAD
.د.م0.46002
1 Vow(VOW) til MXN
$0.93738
1 Vow(VOW) til SAR
ريال0.19125
1 Vow(VOW) til ETB
Br7.32207
1 Vow(VOW) til KES
KSh6.58818
1 Vow(VOW) til JOD
د.أ0.036159
1 Vow(VOW) til PLN
0.18462
1 Vow(VOW) til RON
лв0.21981
1 Vow(VOW) til SEK
kr0.47991
1 Vow(VOW) til BGN
лв0.08466
1 Vow(VOW) til HUF
Ft16.94883
1 Vow(VOW) til CZK
1.05417
1 Vow(VOW) til KWD
د.ك0.015555
1 Vow(VOW) til ILS
0.16983
1 Vow(VOW) til BOB
Bs0.35241
1 Vow(VOW) til AZN
0.0867
1 Vow(VOW) til TJS
SM0.47736
1 Vow(VOW) til GEL
0.1377
1 Vow(VOW) til AOA
Kz46.49007
1 Vow(VOW) til BHD
.د.ب0.019227
1 Vow(VOW) til BMD
$0.051
1 Vow(VOW) til DKK
kr0.32385
1 Vow(VOW) til HNL
L1.33671
1 Vow(VOW) til MUR
2.31234
1 Vow(VOW) til NAD
$0.88485
1 Vow(VOW) til NOK
kr0.50694
1 Vow(VOW) til NZD
$0.0867
1 Vow(VOW) til PAB
B/.0.051
1 Vow(VOW) til PGK
K0.21318
1 Vow(VOW) til QAR
ر.ق0.18513
1 Vow(VOW) til RSD
дин.5.08521
1 Vow(VOW) til UZS
soʻm629.62917
1 Vow(VOW) til ALL
L4.20546
1 Vow(VOW) til ANG
ƒ0.09129
1 Vow(VOW) til AWG
ƒ0.0918
1 Vow(VOW) til BBD
$0.102
1 Vow(VOW) til BAM
KM0.08466
1 Vow(VOW) til BIF
Fr152.235
1 Vow(VOW) til BND
$0.06528
1 Vow(VOW) til BSD
$0.051
1 Vow(VOW) til JMD
$8.18091
1 Vow(VOW) til KHR
204.81906
1 Vow(VOW) til KMF
Fr21.318
1 Vow(VOW) til LAK
1,108.69563
1 Vow(VOW) til LKR
Rs15.42648
1 Vow(VOW) til MDL
L0.8415
1 Vow(VOW) til MGA
Ar225.66327
1 Vow(VOW) til MOP
P0.40851
1 Vow(VOW) til MVR
0.7803
1 Vow(VOW) til MWK
MK88.54161
1 Vow(VOW) til MZN
MT3.2589
1 Vow(VOW) til NPR
Rs7.18692
1 Vow(VOW) til PYG
364.242
1 Vow(VOW) til RWF
Fr73.899
1 Vow(VOW) til SBD
$0.4182
1 Vow(VOW) til SCR
0.73083
1 Vow(VOW) til SRD
$1.94259
1 Vow(VOW) til SVC
$0.44625
1 Vow(VOW) til SZL
L0.88485
1 Vow(VOW) til TMT
m0.1785
1 Vow(VOW) til TND
د.ت0.14841
1 Vow(VOW) til TTD
$0.34527
1 Vow(VOW) til UGX
Sh178.908
1 Vow(VOW) til XAF
Fr28.458
1 Vow(VOW) til XCD
$0.1377
1 Vow(VOW) til XOF
Fr28.458
1 Vow(VOW) til XPF
Fr5.151
1 Vow(VOW) til BWP
P0.67932
1 Vow(VOW) til BZD
$0.10251
1 Vow(VOW) til CVE
$4.78278
1 Vow(VOW) til DJF
Fr9.027
1 Vow(VOW) til DOP
$3.16302
1 Vow(VOW) til DZD
د.ج6.60705
1 Vow(VOW) til FJD
$0.11475
1 Vow(VOW) til GNF
Fr443.445
1 Vow(VOW) til GTQ
Q0.39066
1 Vow(VOW) til GYD
$10.67379
1 Vow(VOW) til ISK
kr6.171

Vow Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vow, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Vow nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Vow

Hvor mye er Vow (VOW) verdt i dag?
Live VOW prisen i USD er 0.051 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VOW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VOW til USD er $ 0.051. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vow?
Markedsverdien for VOW er $ 18.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VOW?
Den sirkulerende forsyningen av VOW er 356.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVOW ?
VOW oppnådde en ATH-pris på 2.688289272124897 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VOW?
VOW så en ATL-pris på 0.001812976932103066 USD.
Hva er handelsvolumet til VOW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VOW er $ 98.92K USD.
Vil VOW gå høyere i år?
VOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VOW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:53 (UTC+8)

Vow (VOW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VOW-til-USD-kalkulator

Beløp

VOW
VOW
USD
USD

1 VOW = 0.051 USD

Handle VOW

VOWUSDT
$0.051
$0.051
-0.97%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker