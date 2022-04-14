Vow (VOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vow (VOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vow (VOW) Informasjon VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Offisiell nettside: https://vow.foundation Teknisk dokument: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Kjøp VOW nå!

Vow (VOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vow (VOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.17M $ 17.17M $ 17.17M Total forsyning: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Sirkulerende forsyning: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.09M $ 55.09M $ 55.09M All-time high: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 All-Time Low: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Nåværende pris: $ 0.0482 $ 0.0482 $ 0.0482 Lær mer om Vow (VOW) pris

Vow (VOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vow (VOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOWs tokenomics, kan du utforske VOW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VOW Interessert i å legge til Vow (VOW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VOW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VOW på MEXC nå!

Vow (VOW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VOW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VOW nå!

VOW prisforutsigelse Vil du vite hvor VOW kan være på vei? Vår VOW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!